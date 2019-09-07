印度登月計劃遇挫折　月船2號着陸月球表面前突失去聯絡

印度官員9月7日表示，月船2號（Chandrayaan-2）探測器在着陸月球表面時失去聯絡，令該國成為首個探索月球南極的夢想遭受打擊。

印度太空研究組織主席西萬（Kailasavadivoo Sivan）在8月20日向傳媒講解月船2號的登月程序，惟它9月7日在着陸月球南極表面前一刻突然失去聯絡。（AP）

印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation，Isro）指，月船2號在準備降落時，在距離月球表面大約2.1公里位置與地球失去聯絡，當局正分析數據調查原因。

Isro公布月船2號登月任務可能失敗的消息後不久，到Isro控制中心視察情況的印度總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter留言，指印度為當地的科學家感到驕傲，稱讚他們付出一切令國家光榮，認為有些時刻需要勇敢面對，民眾亦會英勇。

India is proud of our scientists! They』ve given their best and have always made India proud. These are moments to be courageous, and courageous we will be!



Chairman @isro gave updates on Chandrayaan-2. We remain hopeful and will continue working hard on our space programme. — Narendra Modi (@narendramodi) 2019年9月6日

對於月船2號失蹤一事，莫迪說大家仍然對它抱有希望，強調印度會繼續努力發展太空計劃。

假如月船2號最終無法登陸月球，意味地球上只有美國、前蘇聯和中國成功挑戰着陸月球。以色列曾經在4月嘗試登月，但失敗收場。