中美貿易談判日期未定 庫德洛透露磋商進程

庫德洛認為中美談判的進程有望改變。（路透社）

俄羅斯衛星通訊社9月6日報道，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）說本週早些時候就貿易問題與中國的通話"非常順利"。他認為中美談判可能會帶來"積極的一面"。

庫德洛說："中美談判代表在前一天晚上的通話進行得非常順利。這一點很重要。"

白宮經濟顧問在接受CNBC採訪時證實，中美之間的下一輪經貿磋商將於10月舉行。 但是後來庫德洛告訴彭博電視台，10月談判的確切日期尚未確定。"

庫德洛說："雙方牽頭人將在10月初會面。貿易代表們將在一兩週內會晤。所以我無法預測結果，不能在此地作出預測。我所說的只是磋商正在繼續。你或許可以說磋商即將在中國團隊來臨之際升温。"

他補充說："他們的到來會很棒。這將是幾個月內第一次真正的磋商，我們很高興將回到我們在5月份的擱置點上。"

針對即將到來的中美談判，外界普遍持謹慎的態度。路透社稱，兩個全球經濟大國的貿易談判5月破裂後，互相加徵關税，不但打破了善意承諾，還公開惡語相加。

美方指責中國反悔修改法律以實施經濟改革的承諾；中國則以「蠻橫」來形容美國總統特朗普的關税措施。中美領導人現在都矢言準備長期鬥爭，儘管國內經濟正在放緩。