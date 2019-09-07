南美七國簽署協議　共同保護亞馬遜雨林

亞馬遜雨林大火持續，引起全球關注。南美洲七國領袖9月6日於哥倫比亞出席峰會，簽署協議，承諾透過災難應變協調和衛星監察，共同保護世界最大的熱帶雨林。一直被批評保護亞馬遜不力的巴西總統博爾索納羅則未有親身出席。

亞馬遜雨林有60%位於巴西境內，雨林同時是近100萬原住民的家園。（AP）

哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多爾和秘魯總統、蘇裏南副總統、圭亞那自然資源部長於哥倫比亞出南部城市萊蒂西亞（Leticia）出席為期一日的峰會。巴西派出外長阿勞若（Ernesto Araujo）出席，博爾索納羅（Jair Bolsonaro）則透過視像通話參與。

根據協議內容，七國將組成自然災害網絡，更有效應對大型火災等情況。各國亦會推動重新造林計劃，增加利用衛星監察砍伐林木的情況，發展教育計劃，並提高原住民社區在可持續發展的角色。多國也同意共享有關破壞保育行動的資訊。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）指，峰會將繼續成為各國領導人共商合作的機制，彼此亦將於12月聯合國氣候變化大會再會面。秘魯總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）也表示，只有好意是不足夠的。

2019年，巴西亞馬遜雨林錄得的火災數目增加83%。鄰近的玻利維亞亦出現多宗火災。