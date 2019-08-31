【亞馬遜大火】巴西宣稱成功控制火勢　惟聯合國稱仍極憂慮

巴西外長阿勞若（Ernesto Araujo）8月30日表示，該國已成功控制亞馬遜雨林的火勢。同時，全球多家企業、資產管理公司向巴西發出警告，暫停與巴西政府的交易、以及採購項目。但聯合國《生物多樣性公約》執行秘書帕爾默（Cristiana Pasca Palmer）表示，當地情況仍是異常地令人憂慮（extraordinarily concerning）。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）30日表示，其兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）與外長阿勞若前往華盛頓，與美國商討協助撲滅亞馬遜大火。博爾索納羅表示, 已向美國總統特朗普要求協助，惟特朗普稱，需要聽取巴西的撲救進展，才能作出決定。

阿勞若30日與特朗普會面後，接受記者採訪時稱，巴西成功控制了亞馬遜雨林的火勢，大部分火已救熄。

博爾索納羅考慮任命愛德華多為駐美大使，該提名需待巴西國會通過。對此，阿勞若表示，美國已經同意由愛德華多擔任該職位，現在只待上議院的批准。

亞馬遜大火持續延燒，引發全球的廣泛關注。多家企業、及資產管理公司提出警告，暫停與巴西政府的交易及採購項目，以反對巴西政府消極救火的態度。如美國威富公司（VF Corporation）暫停採購巴西皮革。挪威兩大投資公司要求全球企業，反對破壞環境的行為。