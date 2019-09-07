美國數十州聯手調查反壟斷　鎖定Facebook和Google

美國數十個州份的州檢察長9月6日宣布對大型科技公司發起反壟斷調查，目標包括Facebook和Google。

美國數十州針對大型科技公司調查反壟斷，目標包括Google（視覺中國）

這些州檢察長共分成2組，其中一組為紐約、其他7個州份與哥倫比亞特區，他們將針對Facebook展開調查。另一組更有高達40多個州份參與，包括德州，他們沒明確指出針對哪一間大型科技公司，但路透社引述消息指，調查目標是Google。

州檢察長：調查有否危害消費者私隱

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）9月6日在社交網站Twitter宣布，正對Facebook展開的調查，包括該公司的行為有否危害消費者的個人資料、減少消費者選擇的品質或拉高廣告價格。她稱「全球最大的社交媒體平台必須守法。」

BREAKING: I』m launching an investigation into Facebook to determine whether their actions endangered consumer data, reduced the quality of consumers』 choices, or increased the price of advertising.



The largest social media platform in the world must follow the law. — NY AG James (@NewYorkStateAG) September 6, 2019

德州檢察長辦公室同樣宣布，正領導一個針對大型科技公司的調查，但未有透露目標。

路透社引述知情人士稱，有40多個州份參與此調查，目標是Google，並指有關調查將針對私隱與反壟斷問題。