美國數十州聯手調查反壟斷　鎖定Facebook和Google

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美國數十個州份的州檢察長9月6日宣布對大型科技公司發起反壟斷調查，目標包括Facebook和Google。

美國數十州針對大型科技公司調查反壟斷，目標包括Google（視覺中國）

這些州檢察長共分成2組，其中一組為紐約、其他7個州份與哥倫比亞特區，他們將針對Facebook展開調查。另一組更有高達40多個州份參與，包括德州，他們沒明確指出針對哪一間大型科技公司，但路透社引述消息指，調查目標是Google。

州檢察長：調查有否危害消費者私隱

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）9月6日在社交網站Twitter宣布，正對Facebook展開的調查，包括該公司的行為有否危害消費者的個人資料、減少消費者選擇的品質或拉高廣告價格。她稱「全球最大的社交媒體平台必須守法。」

德州檢察長辦公室同樣宣布，正領導一個針對大型科技公司的調查，但未有透露目標。

路透社引述知情人士稱，有40多個州份參與此調查，目標是Google，並指有關調查將針對私隱與反壟斷問題。

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