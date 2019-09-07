【穆加貝逝世】習近平：中國人民失去一位老朋友

新華社9月7日報道，中國國家主席習近平當天就津巴布韋前總統穆加貝（Robert Mugabe）不幸逝世，向津巴布韋現任總統姆南加古瓦致唁電。他稱中國人民失去一位老朋友、好朋友。

穆加貝在新加坡一間醫院逝世，終年95歲（Getty Images）

報道稱，習近平代表中國政府和中國人民並以個人的名義，對穆加貝逝世表示沉痛哀悼，向津巴布韋政府、人民以及穆加貝的親屬致以誠摯慰問。

習近平形容穆加貝是津巴布韋和非洲的傑出政治家和民族解放運動領導人，指他生前多次訪華，為推動中津、中非友誼合作，作出卓越貢獻。習近平指，穆加貝的逝世是津巴布韋人民的巨大損失，也使中國人民失去一位老朋友、好朋友。

報道指，中方珍視中津兄弟般的傳統友誼，願與津巴布韋政府和人民一起，繼續擴大和深化雙方各領域合作，推動中津全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

穆加貝9月6日在新加坡一間醫院逝世，終年95歲。他曾被視為津巴布韋抵抗殖民統治的象徵，封為國家英雄，但他也致力排除異己，1987年修改憲法讓自己得到解散國會及無限連任的權力，並且在90年代推出土地改革方案，導致大量農場工人失業、農產品產量大幅減少等，故此也有不少人視穆加貝為當地經濟崩潰的元兇和獨裁者。