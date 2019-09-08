默克爾與習近平李克強會晤：他國不應阻礙中國發展的權利

中國新華社消息稱，第12次訪華的德國總理默克爾（Angela Merkel）9月6日在北京人民大會堂同中國國家總理李克強、中國國家主席習近平分別舉行會晤。默克爾強調稱，美國貿易爭端，影響世界上的每個人。

消息提到，習近平說：「在維護多邊貿易體制的基本規則這一問題上，中歐利益是一致的。中德作為世界主要經濟體和具有全球影響力的大國，應該共同展現責任擔當，共同維護國際公平正義，捍衛自由貿易和多邊主義。」習近平強調稱：「當下全球處於一個挑戰層出不窮、風險日益增多的時代，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身。」

中國央視新聞網社交媒體公眾號發表文章總結稱，默克爾在當天的會晤言談中，傳遞了6點重要信息：

1、中國是德國最大貿易伙伴。

2、中國取得巨大發展成就，在應對2008年國際金融危機中以負責任態度為全球作出巨大貢獻。

3、同其他國家一樣，中國同樣有發展的權利，不應阻礙中國的發展進程。

4、德方歡迎中方在金融、保險、服務業等領域採取的開放舉措，德國很高興能夠分享中國擴大開放政策成果，願繼續加大對華投資，拓展合作領域，促進人文交流。

5、歡迎中國企業赴德投資，願同中方加強在自動駕駛、數字化、職業教育等領域的合作。

6、單邊主義、保護主義也給德國帶來不利影響。各方應致力於通過對話協商妥善解決分歧和摩擦。德方願本着多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調。

其中在第3點上，默克爾明言：「中國同其他國家一樣擁有發展的權利，不應阻礙中國的發展進程。德國樂見中國發展，希望從中獲得更多合作機遇。」默克爾還在同李克強會晤時指出：「我們希望與美國的貿易爭端能得到解決，因為這影響到世界上的每一個人。」

在這一點建議上，國際輿論亦曾表達相近看法。日媒日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）新聞網曾發表題為《美中以及自由貿易的邊界》的文章，提出美中貿易「和平共存」的理論，強調雙邊獨立發展經濟的話語權。文章認為，貿易全球化的基礎，是優先發展本土經濟。美中貿易的「和平共存」是全球經濟的救命藥，美中必須面對、接受對方獨立的發展權利與方式。文章提出，美國不應當以資本化市場經濟的面貌標準，給中國經濟「整容」。

中國國務院參事、北京「中國與全球化智庫」（Center for China and Globalization）創始人、理事長王輝耀亦在9月3日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）電視採訪時對美方現階段咄咄逼人的關税舉措提出質疑稱，北京在與華盛頓9個月的談判關係裏，已通過立法等方式回應美方訴求、兑現承諾，王耀輝指出：「我認為美方應當看到中國正在取得的進展，從這一勢頭上，再推動中國更開放，而不是將中國逼入窘境。」

特朗普9月1日早8時25分在推特（Twitter）上說：「（貿易戰）超值，不想當中國的僕人！事關美國人的自由。重找供應鏈。沒有理由每件商品都買中國造的！」特朗普補充說：「進口商們還可以在中國以外的地方找到供應商。」美中貿易戰2018年7月6日打響第一槍，迄今逾一年，美國逐步完成對華全年輸美5,500億美元商品總量徵税，比起手段，更像目的。