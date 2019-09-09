特朗普稱中國正經歷50年來最糟糕一年 美媒：做白日夢

中美貿易戰持續之際，美國總統特朗普反覆稱中國經濟狀況很糟糕，但是美媒稱，這並不正確。

綜合媒體9月9日報道，在中美貿易戰的過程中，美國總統特朗普（Donald Trump）很多關於中國的言論都被指並不複合事實。

美聯社9月6日報道認為，特朗普總統有關中國經濟的言論失實。特朗普近日說：「中國現在正經歷57年來最糟糕的一年。這是他們57年來最糟糕的一年。他們想達成協議。」他還說：「中國非常希望達成協議。我們將拭目以待。他們在經歷50多年來最糟糕的一年。」

美聯社指出，事實是：特朗普的言論與現實相去甚遠。的確，中國經濟增速有所減緩，國際貨幣基金組織預計中國經濟今年將增長6.2%，但還是比美國快得多。

美聯社報道認為，聲稱中國經濟處於半個世紀甚至更長時間以來的最糟糕狀態是在做白日夢。57年前的1962年，中國還很落後。

報道認為，自上世紀70年代末實行經濟改革以來，中國使數億人擺脱貧困，中等收入階層日益壯大，並超越日本成為世界第二大經濟體。

此前，特朗普有關中國為關税埋單的言論也遭美國媒體集體批評。

彭博新聞社網站5月30日發表文章稱，最新民調顯示，大多數美國人並不認同美國總統特朗普所說的中國在為美國關税埋單的觀點。

文章援引美國蒙茅斯大學5月28日公布的一項民調顯示，大約62%接受調查的美國成年人表示，美國消費者將比中國生產商承擔更多的關税成本。蒙茅斯大學的調查顯示，「非常」擔心或「有點」擔心貿易戰會損害本地經濟的美國人比例也在62%左右。

蒙茅斯大學民調研究所所長默裏在一份聲明中說：「特朗普的關税政策在過去一年裏沒能讓任何人轉變看法。而現在，大多數美國人都表示他們最終將為不斷升級的對華貿易戰埋單。」

文章指出，就技術層面而言，在產品到岸時支付關税的是美國進口商。進口商可以選擇自己承擔更高的成本，或者將其轉嫁給批發商，批發商可能將其轉嫁給零售商，而零售商可能會提高產品價格，最終由美國消費者來埋單。

許多經濟學家認為，物價上漲是不可避免的結果。國際貨幣基金組織首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）等人聯合撰寫的博客得出結論稱：「在貿易緊張關係中，美國和中國消費者毫無疑問都是輸家。」

甚至就連特朗普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）5月份在接受媒體採訪時也承認美國將承受一些代價，「其實雙方都得埋單。在這種情況下，雙方都會付出代價。」