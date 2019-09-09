【遊日注意】颱風「法茜」吹襲最少1死　多處簷篷倒塌交通受阻

颱風「法茜」正面吹襲日本，對東京等多地造成破壞，部分鐵路至今未能重開。颱風亦造成最少36數人受傷，1人死亡，91萬戶停電，並繼續為當地帶來雨水。

羽田機場大樓外棚架倒塌，客運大樓內一幅臨時建築牆壁亦遭吹塌，幸無人受傷。（AP）

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颱風「法茜」在9月8日晚上時間登陸靜岡，並朝東北方向移動，正面吹襲東京等地。至9日早上法茜橫越千葉上空進入茨城縣，並逐步移向太平洋。

法茜吹襲期間東京多地受到破壞，多棵樹木及建築工地簷篷倒塌。東千葉站車站一個建築物屋頂遭吹飛，壓在電線上，目前仍在清理中。

羽田機場客運大樓一個建築工地臨時建牆亦遭吹塌，大樓內一度漏水。所幸當時無人在附近，未造成受傷。

颱風亦造成首都圈多處，共91萬戶出現停電，東京電力現正搶修中。

颱風亦造成最少36人受傷，1人死亡。東京一名女子在街上懷疑遭颱風吹飛的雜物擊中頭部，送院後不治。另外千葉一個高爾夫球練習場圍欄亦因颱風吹塌，壓在旁邊一間房屋，擊中屋內一名女子，女子重傷送院救治。

千葉市原市高爾夫球練習場圍欄倒塌，壓毀旁邊房屋屋頂，一名女子重傷送院。（朝日電視）

陸空交通受阻

截至當地時間早上10時，東京交通正陸續恢復正常，山手線、地鐵銀座線、東西線等已重開。但仍有多條列車線有出現延誤，或無法使用部分車站，包括上述途經東千葉站的鐵路，JR總武本線千葉至銚子站現正停駛。

來往東京大阪的東海道新幹線已如常重開，但東北、山形、秋田、北陸、上越新幹線因大雨關係出現部分延誤。

航空交通方面，截至當地時間早上8時，來往東京成田及羽田機場共有多班航班取消，其中包括138班國內航線。旅客應留意航班狀況，並向航空公司查詢。