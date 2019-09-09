中國8月貿易數據令人意外　美媒：貿易戰最新預警信號

隨着中美貿易戰的進一步升級，中國8月份的進出口數據表現不佳，外界認為，這是最新的預警信號。

根據中國海關總署9月8日發佈的數據，2019年前8個月，中國進出口總值2.95萬億美元，下降2%。其中，出口1.6萬億美元，增長0.4%；進口1.35萬億美元，下降4.6%；貿易順差2,592.7億美元，擴大37.1%。

8月份，中國進出口總值3,947.6億美元，下降3.2%。其中，出口2,148億美元，下降1%；進口1,799.6億美元，下降5.6%；貿易順差348.4億美元，擴大32.5%。

在中美貿易戰再度升級的背景下，中國的這份貿易數據的每一個細節都備受外界關注。中國8月份出口總值下降令許多西方媒體感到意外。

《華爾街日報》報道稱，中國8月份進口連續第四個月下降，對美國出口降幅擴大，這是曠日持久的美中貿易爭端期間出現的最新經濟預警信號。貿易爭端已促使中國政府着手採取刺激措施。

報道指出，中國海關數據顯示，從原材料到高科技產品，中國8月份的進口按年下降5.6%，與7月份的降幅相同。儘管8月份的進口降幅小於經濟學家的預期，但需求下滑凸顯出中國政府在尋求促增長之際所面臨的挑戰。中國經濟增速已降至逾25年來的最低水平。

經濟學家認為，國內需求持續低迷意味着，中國政府必須迅速採取行動，進一步放鬆財政和貨幣政策。他們表示，雖然美中兩國已同意繼續進行貿易談判，但迅速結束貿易戰的可能性似乎很小。

報道稱，中國出口也遭受打擊。8日公布的海關數據顯示，8月份出口按年下滑1%，扭轉了7月份增長3.3%的局面。經濟學家此前預計8月份出口增長3%。

海關數據顯示，儘管8月份中國對歐盟出口保持穩健，但當月對美國出口大幅減少近16%，7月份對美出口下滑6.5%。

上述對美出口降幅令人意外，因為經濟學家此前預計中國企業8月份會趕在9月1日特朗普政府提高關税之前提早進行出口。

彭博社也報道稱，中國8月份出口總額下降令人意外，在貿易戰升級的情況下，中國對美出口下跌。

路透社則報道稱，在美中貿易戰升級之際，中國出口在8月份出人意料地下跌，進口則連續第四個月下跌，顯示中國這個世界第二大經濟體狀況進一步疲軟，凸顯出出台更多刺激措施的迫切需要。

報道指出，觀察家們廣泛預計北京將在今後幾個星期宣布更多的支持措施以避免在美國加強貿易壓力的情況下經濟下行更為迅猛。

報道指出，8月份中國出口與去年同期相比下跌1%，而分析家們本來在路透社的調查中預計會增長2%。

分析家們原先預計一些中國出口商為了避免美國即將提升的關税會像在以往的貿易糾紛中所做的那樣會提前在8月份向美國發貨，並因此而提升8月的出口額。

英國廣播公司（BBC）也報道稱，由於對美國的出口暴跌，中國8月份的出口額意外下跌，這加劇了外界對中美貿易戰的影響的擔憂。

報道指出，中國預計很快將宣布更多的支持措施，以避免經濟大幅放緩。