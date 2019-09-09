文在寅無視反對聲　強行任命曹國為法務部長

韓國總統文在寅9月9日正式任命曹國擔任法務部長。曹國女兒論文風波成為韓國熾熱話題，文在寅在不顧反對聲下依然強行委任，相信將引起政界與社會軒然大波。

文在寅正式委任曹國擔任法務部長。（Getty Images）

文在寅在9日委任6名官員擔任職府職務，其中包括曹國任命為法務部長。曹國女兒被指就讀高中卻能發表大學論文，曹國與妻子涉嫌協助偽造文書受查，引發軒然大波。

曹國在6日出席國會聽證會解釋事件後未能釋疑，最新民調顯示有49%受訪者反對曹國任命，較贊成的37%為高。文在寅不顧在野黨激烈反對及民眾普遍不支持下，強行任命曹國擔任法務部長，相信將引起政界及社會衝擊。

強行任命理由是「未確認犯下違法行為」

文在寅表示任命是因為現階段「未確認曹國犯下違法行為」，但對任命感不滿的國民致歉。

曹國歷任首爾大學法學教授、國家人權委員會委員、最高法院量刑委員、刑事法學會等職務，2017年獲任命為民政首席秘書官，被視為是協助文在寅改革韓國司法體系的重要人選。

不過外界擔心文在寅在檢察人員仍在進行搜證時強行任命，未來若因定罪曹國而必需下台時，文在寅將顏面盡失。同時任命無可避免令在野黨更不滿，並損害文在寅支持度。