約翰遜晤愛爾蘭總理　瓦拉德卡：無補底方案等於英國硬脱歐

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月9日首次和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）進面對面會談，兩人在1小時會談中討論到脱歐以及愛爾蘭與北愛邊界等議題。雙方會後發表聲明表示，會面是正面及有建設性，亦有就英國脱歐達成部分共識，但仍存在重大分歧。

英國首相約翰遜9月9日和愛爾蘭總理瓦拉德卡進面對面會談。雙方會後發表聲明表示，會面是正面及有建設性，亦有就英國脱歐達成部分共識，但仍存在重大分歧。（Getty images）

約翰遜希望歐盟取消和英國前任首相達成的脱歐協議中的「補底方案」，該方案規定若「脱歐」過渡期結束之前，歐盟和英國仍未達成全面的貿易協議，北愛將留在歐盟單一市場與關税同盟，以避免當地與愛爾蘭之間出現「硬邊界」。不過英國「脱歐派」擔心方案是變相令英國永遠被歐盟法規束縛。然而歐盟與愛爾蘭都堅持脱歐協議要有這個部份，不能讓英國統治的北愛爾蘭以及身為歐盟成員的愛爾蘭之間重現「硬邊界」。

約翰遜在和瓦拉德卡會談前表現樂觀，他說相信在10月舉行歐盟峰會前仍有可能達成協議，又指如果英國與歐盟找不到折衷方案，導致英國無協議脱歐，「這是治國不力」，英國及愛爾蘭都有責任。

瓦拉德卡回應說，沒有所謂英國與歐盟一刀兩斷這回事，此外，對愛爾蘭來說，在沒有替代方案的情況下，沒有「補底方案」即是「英國無協議脱歐」。他說愛爾蘭對替代方案持開放態度，但它必須是實際、具有法律拘束力以及可利的，但歐盟迄今還沒有收到這樣的提案。

瓦拉德卡又稱，愛爾蘭不能同意讓英國的承諾取代法律給予的保證，此外他也指出，英國及歐盟之間沒有所謂一刀兩斷（clean break）的事，因為談判將會持續多年。

（綜合報道）