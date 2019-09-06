英國若硬脱歐　愛爾蘭或在邊界設檢查站

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）9月5日表示，如果英國最終在10月31日以沒協議方式下離開歐盟，愛爾蘭可能在連接北愛爾蘭邊界附近設置檢查站。

英國北愛爾蘭邊境地區民眾一直反對設立硬邊界，並曾經搭建模擬檢查站抗議。不過英國10月31日脱歐期限結束後，這些場面會否戲假成真仍是未知之數。（Getty Images）

瓦拉德卡在都柏林（Dublin）一個活動上發表演說，指英國硬脱歐後，愛爾蘭會在港口、機場或市場檢查英國貨品和牲畜，但部分檢查工作可能在邊境附近進行。他說愛爾蘭政府正與歐盟委員會研究細節。

愛爾蘭邊界問題一直成為英國與歐盟之間談判的一大障礙，雖然上屆英國政府曾經提出「補底方案」，但多次遭到國會否決，現任首相約翰遜（Boris Johnson）批評方案「非民主」，惟歐盟指他至今都沒有提出實質建議。

約翰遜一直強調英國會在任何情況下如期於10月31日脱歐，國會則要求他向歐盟尋求再次延長期限三個月。瓦拉德卡認為，英國政壇的混亂情況令當地硬脱歐的機會大增，指大家會盡力避免硬脱歐，即使他為此感到憂慮，愛爾蘭已經有心理準備應對，他又不點名抨擊約翰遜，稱看不到硬脱歐會有甚麼好處。