英國下議院議長白高漢10月底請辭　警告國會角色被削弱

英國下議院議長白高漢（John Bercow）9月9日宣布，最遲將會在10月31日脱歐期限前辭職，並警告政府不要削弱國會的角色。

首相約翰遜（Boris Johnson）計劃再次動議提前大選，此後國會將休會5周。白高漢表示，如果動議獲通過，他將在會期結束時辭任議長及議員職務，而即使動議被否決，他也將會在10月底前辭職。

白高漢自2009年擔任議長一職，並獲兩度連任至今，其獨特口音高呼「規矩！規矩！」（Order! Order!）的畫面為人熟悉。他稱辭任的部分原因在於家庭，指擔任議長是他一生最大的榮幸和特權，對此永遠感恩，他又警告英國國會的角色被削弱。消息公布後，下議院多名議員站立鼓掌致敬，他同時獲得保守黨內閣大臣高文浩（Michael Gove）和工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）讚揚。惟他被指立場親近留歐派，曾利用議事規則留難脱歐派。

下議院在國會休會前夕一連通過兩項議案。首先是議員以以311比302票，通過公布「硬脱歐」影響評估動議；另一項獲通過的動議，要求政府在11日前，公開官員就「關閉國會」一事，所作出的正式或非正式的電郵和短訊對話，以及官員對「硬脱歐」的可能計劃。