中美籌備新一輪談判之際　人民日報點名批納瓦羅

中美商定於10月份在華盛頓舉行第13輪貿易談判，兩國正在緊鑼密鼓地籌備此事。但是美高官納瓦羅的一些言論使得中國十分不滿。

中國官方媒體《人民日報》9月10日發表題為《當以誠意和行動為磋商創造條件》的文章稱，美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro）9月8日又對媒體來了一通老調重彈，還自詡為美方權威聲音之源。他繼續用自己發明的「七宗罪」之說指責中國，繼續編造由中國承受加徵關税「所有負擔」的謊言。這些荒謬之詞，有悖於中美雙方應以實際行動為磋商創造良好條件的大方向，毫無建設性可言。

文章還說，納瓦羅是「實心實意」要給國際市場再潑一盆涼水。前一階段，美國股市的一些反應就在一定程度上說明了問題：當中美雙方增進溝通、互釋善意時，美國三大股指齊步上揚；當經貿摩擦升級或美方一些人用不實之詞發起攻勢時，三大股指大幅下跌。8月5日，即納瓦羅首次拋出所謂「七宗罪」之說後的首個交易日，標準普爾500指數和納斯達克綜合指數同時創下了8月份單日最大跌幅。

文章稱，顯然，市場期待的就是中美雙方重回談判桌，給中美兩國經濟乃至世界經濟注入積極因素。為什麼美國媒體一再以「納瓦羅衰退」作為社論標題？答案很清晰，因為納瓦羅的謬論給解決經貿問題製造了麻煩，代表了破壞中美經貿合作的力量，為經貿摩擦帶來的經濟衰退性影響推波助瀾。

文章強調，美方一些人應該尊重經濟規律，補一補經濟學常識課，聽一聽來自美國社會各界的心聲。希望美方一些人停止不負責任的言論，拿出符合中美雙方共識和世界各國人民預期的誠意和行動，為磋商創造條件。

這並非《人民日報》首次發文抨擊納瓦羅。《人民日報》8月17日也稱刊文稱，納瓦羅的「七宗罪」之說用心險惡，他是鷹派中的鷹派。

中國這次批評納瓦羅正值兩國籌備新一輪談判之際。中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓，隨後中國國務院副總理劉鶴、美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將於10月初在華盛頓會晤，舉行第十三輪貿易談判。值得一提的是，這次談判原本定於9月份在華盛頓舉行，但是由於美國對中國加徵了新的關税，談判受到影響，被推遲到了10月。

對於新一輪談判，納瓦羅9月8日在接受美國媒體採訪時說，美國需要回到最初的協議，那七個方面，處理所有這些結構性問題。

他說，美中雙方5月份已經達成一個長達150多頁的協議，在七個方面的涉及每一個問題以及執行的協議，經過了雙方十一次的談判，細節包括標點和段落。而那是雙方前行的基礎。納瓦羅強調，但是中國政府背棄了那個協議。

納瓦羅此前在接受媒體採訪時也說，他說要解決七個問題，也就是他所說的「七宗罪」：中國必須停止盜竊美國的知識產權，停止強迫技術轉讓，停止入侵美國的電腦，停止對美國的市場進行傾銷和讓美國公司倒閉，停止大力補貼國營企業，停止讓毒品芬太尼流入美國，並且停止操縱貨幣。

他說，中國必須停止這些不當行為，美中貿易戰才會結束。

全球主要投資公司Safanad首席投資官拉特利奇（John Rutledge）曾與美方談判團隊私下接觸。他對媒體透露說：「由美國財政部長姆努欽、商務部長羅斯（Wilbur Ross）和白宮顧問庫德洛（Larry Kudlow）領導的一個小組專注於解決貿易問題和市場準入。如果允許的話，他們可以達成協議；另一個小組由白宮貿易顧問納瓦羅領導，專注於限制中國的全球影響力，後者成功推動特朗普（Donald Trump）給中國貼上了貨幣操縱國的標籤。」