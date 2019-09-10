日韓矛盾升級重創旅遊業　單程機票跌至驚人低價

日韓貿易爭端持續，對兩國間旅遊業的影響也漸漸顯現，而最直觀的便是機票價格的「跳樓式」下跌。當前日韓間單程機票最低已跌至不足10美元，和2018年同期相比可以說是「白菜價」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，隨着日韓貿易爭端不斷加劇，雙方間旅遊業可謂遭受重創，目前日韓間單程機票最低已跌至8.38美元。

報道稱，從韓國一家廉價航空公司易斯達航空（Eastar Jet）近日公布的機票價格來看，從韓國首爾飛日本福岡僅需10,000韓元（1韓元約合0.00084美元），雖然價格不包括税款和燃油附加費，但加上後機票價錢遠低於往年正常水平。而從福岡飛往首爾的航班價格僅為7,590日元（1日元約合0.0093美元），這一價格則包括了所有額外費用。

日韓交惡導致兩國之間的旅遊觀光進入冰封期。（Reuters）

日經亞洲評論報道稱，當前價格比2019年同期票價低了約60%至80%。這種情況極不尋常，以往9月份是日韓間民眾往返的高峰期，許多民眾利用「中秋節」（日本稱月圓節，韓國稱秋夕）假期探親，所以機票價格會高漲，不少民眾還抱怨機票價格太高，有時會漲到幾百美元。

日經亞洲評論指出，這是兩國間貿易爭端的最新「副作用」。這場爭端始於2019年7月，日本政府對出口韓國的3種化學材料實施控制。8月日本率先將韓國從貿易「白名單」中移除，作為回應，韓國也採取了相同舉措，並終止與日本在2016年簽署的軍事情報共享協議。

日韓間旅遊業因此受到較大沖擊。據日本政府統計，7月份赴日旅遊的韓國遊客為561,700人，較2018年同期下降了7.6%。

另據日本放送協會（NHK）此前報道，韓國大韓航空公司當地時間8月20日表示，考慮到日韓關係緊張導致的對日航線需求減少，公司將縮減部分赴日航班，增開中國、東南亞、大洋洲航線。

受日韓關係惡化影響，多家韓國航空公司停飛前往日本的航班。韓國廉價航空公司首爾航空也表示，將從9月16日起停飛韓國仁川機場和富山機場之間的固定航班。大韓通運航空公司此前也通知日本島根縣出雲市稱，該縣出雲機場和韓國金浦機場之間來往的航班暫時中止。