以色列公開衛星圖片　指控伊朗秘密研發核武

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月9日表示，伊朗於城市阿巴代（Abadeh）附近秘密研發核武，但得悉地點曝光後，德黑蘭已摧毀設施。伊朗否認有關說法。

馬克薩爾科技公司提供3月27日（上圖）的衛星圖片所見，現場有多棟建築物。但從8月12日（下圖）的衛星圖片可見，該處幾乎已夷為平地。（AP）

內塔尼亞胡展示多棟建築物的航拍相片，指伊朗於阿巴代附近進行實驗發展核武器，並公開設施的座標。他表示，相片是於2019年6月拍攝，但當伊朗得悉以色列發現有關設施後，便摧毀設施。1個月後拍攝的相片，同一地點幾乎已夷為平地。

內塔尼亞胡指控伊朗說謊，呼籲國際社會醒覺，強調制止德黑蘭製造武器和地區野心的唯一方法是施加更多壓力。

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）否認有關說法，並形容內塔尼亞胡在喊「狼來了」。扎里夫指，內塔尼亞胡和美國「B隊」只渴望開戰，不顧無辜人流的血和再花費7萬億美元。

2018年，內塔尼亞胡曾公開伊朗的「秘密原子倉庫」，指倉庫儲存未指明的放射性物質。路透社9月9日報道，國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）於有關設施發現鈾粒子，伊朗未有作出解釋。