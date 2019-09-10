白宮能源高官：美國非常擔心中國購買伊朗原油

美國雖已對伊朗石油貿易實施最嚴厲制裁，但仍擔憂伊朗在層層封堵之下找到買家。美國高官甚至直言，擔心中國購買伊朗石油。

據英國路透社9月9日報道，美國能源部副部長布魯伊萊特（Dan Brouillette）當地時間9月9日出席在阿聯酋舉行的能源會議間隙表示，美國「非常擔心」中國購買伊朗石油。

布魯伊萊特說：「我們非常擔心中國人的購買行為，特別是政府。」他還表示，美國官員將與中國政府討論這一問題。

美伊關係持續緊張，美國意圖徹底封鎖伊朗的石油出口貿易。（Reuters）

另據路透社9月8日報道，美國財政部主管反恐與金融情報的副部長曼德爾科（Sigal Mandelker）8日表示，只要有人買伊朗石油或與伊朗革命衛隊做生意，美國將不再就進口伊朗石油提供製裁豁免待遇，且會對伊朗石油的購買者進行制裁。

曼德爾科說：「我們會持續施壓伊朗，如同總統所言，未來不會有任何關於伊朗石油的豁免待遇。」她還說，由於美國施壓，伊朗石油銷售量已「暴跌」。

值得一提的是，路透社曾在8月援引三家數據公司的調研報道稱，自美國對伊朗的制裁豁免政策結束以來，中國7月連續第2個月進口伊朗原油，其中一家公司估計，部分石油進入中國戰略儲備油罐。

路透社還援引美國政府高級官員估計稱，伊朗原油出口的50%至70%流向中國，約30%輸往敘利亞。

5月2日，美國廢止對包括中國在內的8個國家和地區的伊朗石油豁免權。路透社在8月時指出，中國通常是伊朗最大的石油買家，並且對美國的制裁措施提出質疑。但根據海關數據，中國6月從伊朗的進口量約為每日21萬桶，創近10年來最低，較2018年同期下降60%，因為部分中國煉油企業出於對制裁舉措的擔憂，避免購買伊朗石油。

2019年4月22日，白宮網站發佈聲明稱，美國總統特朗普（Donald Trump）決定在5月初之後，不再給與相關國家進口伊朗石油的豁免權。

2018年5月8日，美國單方面退出2015年締結的伊核協議，並於2018年11月恢復對伊朗制裁，禁止伊朗向國際市場出口石油。但與此同時，美國對中國大陸、台灣地區、印度、日本、韓國、土耳其、意大利和希臘等8個國家和地區暫時提供180天的伊朗石油進口豁免權。