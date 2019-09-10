【非洲豬瘟】全球受疫情影響刺激豬價　報告料各國要5年恢復

多國爆發非洲豬瘟疫情，中國8月豬肉價格按年大幅上漲46.7%，成為最受影響的國家，本港也難免受影響。有國際報告指出，疫情打擊全球豬肉市場，國際豬肉價格已較2018年12月上升逾20%，而且全球多國因疫情而造成大量損失豬隻，預計要多達5年時間才能回復。

中國8月豬肉價格按年大幅上漲46.7%（視覺中國）

中國加大從巴西歐洲進口豬肉

中國的非洲豬瘟疫情迅速蔓延，目前有超過30個省市受波及，雖然非洲豬瘟傳豬不傳人，對人類健康無威脅，但嚴重影響豬肉供應。中國國家統計局9月10日公布，8月豬肉價格按年大升46.7%，帶動居民消費價格指數（CPI）也上漲約1.08個百分點。

中國作為全球最大豬肉消費市場，唯有靠進口填補豬肉產量的缺口，並把目標指向巴西與歐洲，在2019年首8個月，巴西對華的豬肉出口按年上升48%，中國最新也向25間巴西肉類公司批發出口牌照，包括牛肉、雞肉與豬肉等。

至於在歐盟方面，5月對華出口新鮮或雪藏豬肉的數目，也按年大升88%至9.65萬公噸。英國《電訊報》指，由於中美貿易戰升級的關係，故此在中國這次非洲豬瘟事件中，最受惠的是歐洲農夫，而不是美國農民。

亞洲多國出現非洲豬瘟疫情，包括中國、越南、菲律賓等（Getty Images）

全球爆發豬瘟 最新有菲律賓

但問題並不只存在於中國，非洲豬瘟如野火般蔓延至整個亞洲，如越南、柬埔寨等多國，最新又有菲律賓在9月9日證實出現非洲豬瘟案例，需要撲殺在市郊的超過7000頭豬隻，在亞洲之外，歐洲的羅馬尼亞（Romania）、斯洛伐克（Slovakia），也有出現疫情個案。

荷蘭合作銀行旗下研究部RaboResearch發表的報告指，估計非洲豬瘟疫情會使得2019年的全球豬肉供應大跌25%，該銀行設有的「五國豬肉價格指數」（Five Nation Hog Price Index，五個地區即全球五大市場中國、加拿大、巴西、美國與歐盟），目前指數已較2018年12月上升超過20%，顯示全球豬肉價格均上升。

越南爆發的非洲豬瘟，導致該國5月撲殺逾100萬頭豬隻（Getty Images）

報告：豬隻損失慘重 料要5年恢復

RaboResearch估計，中國2019年因非洲豬瘟疫情而損失的豬隻，可能達到3億至3.5億隻。由於疫情影響全球多國，RaboResearch報告指，出現疫情的國家，預料需要多達5年時間才能恢復她們本地的豬隻牲口數量，報告指，相信在可見將來，豬肉會保持高價甚至再升。

（綜合報道）