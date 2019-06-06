【非洲豬瘟】聯合國糧農組織：疫情恐在東南亞各國大規模蔓延

非洲豬瘟疫情蔓延全球各地，本港亦深受其害，有屠房不得不暫時關閉，市民亦被迫捱貴豬。 目前非洲豬瘟正如野火般蔓延到整個亞洲，對越南及柬埔寨等地造成極大破壞，數百萬隻豬在亞洲各地被銷毀。 有動物醫學及生命科學專家形容是次疫情是迄今全球最大規模的動物疾病爆發，擔心各國政府將無法阻止疫情蔓延，菲律賓等東南亞各國恐將無一倖免。

迄今全球最大規模動物疾病爆發

香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院副院長普法伊費爾（Dirk Pfeiffer）形容，非洲豬瘟是現今全球最大的動物疾病爆發，其損害是手足口病或瘋牛症都無可比擬，並指我們幾乎無法阻止它蔓延。

聯合國糧農組織（UNFAO）專家擔心疫情會繼續蔓延到東南亞各國，緬甸、菲律賓及老撾恐怕會成為下一個爆發地。

UNFAO跨界動物疫病應急中心區域經理甘巴威特（Wantanee Kalpravidh）指出，這東南亞國家的政府均低估非洲豬瘟的影響。他擔心，這些政府缺乏對養豬戶的補償，以致豬隻及豬肉可能會流經黑市，助長疫情蔓延。

非洲豬瘟：聯合國糧農組織（UNFAO）專家擔心疫情會繼續蔓延到東南亞各國，緬甸、菲律賓及老撾恐怕會成為下一個爆發地。（法新社）

非洲豬瘟死亡率高達100%

非洲豬瘟2018年8月在中國爆發，內地31個省市自治區都出現疫情，超過120萬隻豬被銷毀。豬瘟疫情更蔓延到香港、蒙古、越南、柬埔寨及朝鮮等地。

非洲豬瘟是一種嚴重、具有高傳染性的病毒，死亡率高達100%，但對人類健康不構成直接危險。病毒可通過病豬與健康的豬直接或間接接觸，從而在豬群中迅速傳播。傳播方式包括已吸病豬血液的蜱蟲、受污染的動物飼料以及出入的車輛等。

（綜合報道）