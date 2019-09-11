博爾頓因「意見非常不合」被炒 即發Twitter「回敬」特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）9月10日在Twitter發文，表示9日晚上通知國家安全顧問博爾頓（John Bolton），指白宮不再需要他的服務，並要求他辭職。

特朗普帖文指，自己對許多由博爾頓提出建議都感到強烈不同意，而且政府內有很多人都這樣認為。他稱已要求博爾頓辭職，並非常感謝他的服務。他將會在下週公布新的國家安全顧問人選。

博爾頓隨即在Twitter發文回應，指自己是9日晚上收到被炒的消息，並引述特朗普當時指「明天再討論吧」。

白宮10日表示，博爾頓將會聯同國務卿蓬佩奧和財長姆努欽（Steven Mnuchin）在當地時間下午1時30分召開媒體發布會。美國有線電視新聞網（CNN）6日引述消息人士報道，蓬佩奧與博爾頓的關係近來全面惡化，甚至在近幾個星期內沒有說過一句話。

分析認為，特朗普當初起用博爾頓，主要原因是在通俄門調查等一系列執政爭議的背景下，白宮需要一位強硬的人充「門面」，以應對左派的攻擊。如今特朗普預備連任大選，料多會轉向國內事務，對外事務則會相對收歛和重用温和派，恰好博爾頓立場鷹派，對朝鮮、俄羅斯、伊朗和中國等相當強硬，難以與温和派共融，這或導致了他被炒的結局。