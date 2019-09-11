博爾頓被開除：缺席特金會是徵兆　塔利班問題是最後稻草

特朗普政府裏的第三位國安顧問博爾頓已成歷史，他9月10日被特朗普撤職，而他的出局早有徵兆。

博爾頓被特朗普解僱

美國總統特朗普（Donald Trump）9月10日在社交網絡推特（Twitter）上說，他已將國安顧問博爾頓（John Bolton）解職。

特朗普說，「我昨晚通知博爾頓白宮不再需要他的服務了。我跟本屆行政當局內的其他人一樣，堅決不同意他的很多建議......我請博爾頓辭職，他今天早晨向我遞交了辭呈。」

他感謝博爾頓的效力，並說，他將在下星期任命新的人選。

在特朗普做出宣布後不久，博爾頓在推特上否認了被辭職一說。博爾頓說，他昨晚就提出辭職，「而特朗普總統說，『讓我們明天再談』。」

隨後，博爾頓遞交給特朗普的辭職信也被媒體披露，這封信只有兩行字，所署日期是9月10日。信的內容是「本人辭去總統國家安全事務助理一職，即日起生效。感謝你給我這個機會為我們的國家服務。」

在特朗普宣布解僱博爾頓的消息後不到兩個小時，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表講話，他承認經常會與博爾頓發生分歧，但他說，外國領導人不要指望博爾頓離職後美國的對外政策會發生改變。

他說：「我並認為外國領導人會推測認為，如果我們其中的一員離開，特朗普總統的對外政策會發生改變。」

塔利班問題是最後一根稻草

對於博爾頓的出局，彭博社報道稱，白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）說，特朗普和博爾頓在很多很多問題上都有分歧。最近，博爾頓還建議特朗普不要同塔利班會晤，以完成結束阿富汗戰爭的談判。

博爾頓還對特朗普對金正恩的示好表示懷疑。當特朗普突然決定在朝韓非軍事區同朝鮮領導人金正恩會晤時，博爾頓赫然缺席會晤，他去訪問了蒙古國，同該國官員會晤。

彭博社還稱，博爾頓的離開對蓬佩奧來說是一大利好消息，兩人經常發生衝突。蓬佩奧現在作為特朗普外交政策最親密顧問的角色已經無人能夠挑戰。

英國路透社10日報道稱，博爾頓反對國務院提出的與塔利班組織簽署和平協議的計劃，稱塔利班領導人不值得信任。

此外，美國有官員認為，博爾頓要為今年2月特朗普與朝鮮最高領導人金正恩在河內會晤的破裂負責。博爾頓提出了一些令金正恩無法接受的強硬要求。

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，白宮副發言人吉德利（Hogan Gidley）說，白宮副國家安全顧問庫珀曼（Charles Kupperman）現在是代理國安顧問。

吉德利還說，博爾頓的重點和政策與總統的不一致，任何在位總統都有權力讓能夠執行他的議程的人坐在那個位置上。他還強調，並不是任何一個孤立的事件導致博爾頓被解職。

報道還稱，自特朗普任用博爾頓以來，他就接到了很多電話，收到了很多請求，要求替換掉博爾頓。這些人注意到了特朗普近幾周對博爾頓的失望，因而加大了施壓力度。

據一位白宮高官10日透露，特朗普對博爾頓最近數月來在伊朗、委內瑞拉與阿富汗等問題上的言論感到惱火。

這位官員說，特朗普不再相信博爾頓能夠推行他的議程，反而認為博爾頓損害了他的信譽。

報道還稱，特朗普和博爾頓在同塔利班領導人會晤問題上的分歧是最後一根稻草。多名消息人士說，很多報道說，特朗普做出取消會晤的決定是因為受到了來自博爾頓的內部壓力，特朗普很惱火。

兩名消息人士說，博爾頓和特朗普9月9日晚上就特朗普招待塔利班領導人的計劃爆發了激烈的爭論，博爾頓絲毫不退讓。

一名高級官員證實這次爭論發生在白宮橢圓形辦公室，在會議的最後，特朗普要求博爾頓辭職。