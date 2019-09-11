特朗普被指不滿博爾頓多時　曾向上任國家安全顧問「求救」

美國總統特朗普9月10日突然辭退國家安全顧問博爾頓後，有報道指特朗普一早已經對博爾頓的表現感到不滿，前者更多次致電上一任國家安全顧問麥克馬斯特，就多個議題尋求對方意見。

特朗普辭退時任國家安全顧問麥克馬斯特（右）後，兩人曾經多次透過電話對話，消息人士指特朗普曾經就國防部長人選及伊朗問題尋求對方意見。（Getty Images）

美國全國廣播公司（NBC）引述兩名消息人士報道，特朗普在2018年秋天首次致電退休將領麥克馬斯特（H.R. McMaster），當時博爾頓已經上任六個月。特朗普在對話中稱掛念對方，並向他徵詢關於國家安全的意見，當中包括國防部長人選議題。消息人士指，兩人最近一次通話是在數月前。

報道提到，特朗普在2019年春天時曾經就提名時任國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）正式掌管國防部一事感到不肯定，於是問麥克馬斯特自己該怎麼辦。特朗普當時曾向白宮內外顧問尋找沙納漢的替代人選，最終特朗普改為提名埃斯珀（Mark Esper）出任國防部長。

另外特朗普和麥克馬斯特的對話中，曾經至少一次談及伊朗問題。特朗普曾經認為博爾頓有意迫他與伊朗發生軍事衝突。博爾頓是共和黨內對伊朗持強硬立場人士，包括計劃改變德黑蘭政權、退出伊朗核協議等。

一名白宮官員向NBC透露，特朗普不滿博爾頓向傳媒展現自己是伊朗及委內瑞拉問題的決策人，但特朗普認為對方的政策卻沒有太大效果。