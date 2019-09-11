美日經濟界會議　日方接連向特朗普貿易政策開火

美日經濟界會議召開期間，美方代表對美日貿易談判展現出迫切期待，但日方代表對美國處理美日貿易關係的姿態感到不滿，接連批評美國總統特朗普（Donald Trump）的貿易政策。

特朗普貿易政策遭批

日本共同社9月11日報道，掌握2020年美國總統選舉關鍵的美國中西部各州與日本經濟界人士等參加的「日本與美國中西部會 日美聯合會議」當地時間9月10日在日本東京召開。美方有發言稱期待日美貿易談判，而日方對特朗普貿易政策的批評之聲接連出現。

陶氏化學公司（總部位於美國密歇根州）日本法人的社長Peter Jennings就貿易談判呼籲稱，「不僅僅在汽車和農業領域，還應包括其他企業的領域」。陶氏化學負責人還要求擴大投資規模，「現在是最適合投資美國的時點」。

報道指出，美國中西部有許多州對於美國總統大選至關重要，這些州的要求將對特朗普政府的對日談判態度產生影響。

另一方面，日本丸紅公司副董事長山添茂指出，由於中美貿易戰前景不透明等，「追加投資變得非常困難」。他提及丸紅在美國從事的農業商務，批評稱「最重要的利害相關者美國農民，因不透明的貿易政策陷入了窘境」。

此外，出席會議的俄亥俄州Marysville市長J・R・Rausch 接受共同社採訪稱，由於中國的報復性關税，當地大豆農戶感到困苦，「期待日本擴大進口」。

美日貿易談判仍留不確定性

美國與日本之間的貿易談判目前正在進行中。特朗普與日本首相安倍晉三在當地時間8月25日的七國集團（G7）峰會期間達成初步貿易協議，不過據英國路透社報道，有日本官員表示，特朗普仍然有可能對日本加徵報復性的汽車關税。

不過有日本官員表示，兩大國之間的協議，等於是從零開始，目前才剛開始制定削減關税等細項，指出美日要達成貿易協議還需要很多心力。

值得注意的是，日本內閣9月11日將迎來大規模人事調整，多個重要政府職位將迎來「大換血」，而美日談判也成為這場人事調整中的一大焦點。據日本《朝日新聞》報道稱，美日談判日方負責人、日本經濟再生擔當大臣茂木敏充受到安倍晉三好評，可能轉任日本外務大臣。

但美國彭博社在9月10日的評論中指出，目前無法保證美國會取消對日本汽車徵收25％的關税，兩國談判工作依然在進行中，日方仍留擔憂。考慮到與美方談判代表萊特希澤的關係，茂木敏充轉任外務大臣後，其是否會繼續參與對美談判值得關注。

日本野村綜合研究所分析師木內登英認為，雖然茂木敏充有可能繼續擔任對美談判代表，但他若作為外務大臣的話，會產生違和感。因此改組後或出現新的日方談判代表。令人擔憂的是，日方代表初登場就要與強硬派的萊特希澤進行談判。美日貿易談判依然充滿不確定性。