日本新內閣11日就職：13人首入閣　創安倍執政以來最多

日本首相安倍晉三9月11日正式改組內閣，在19名內閣成員中，共有17個人事調動，當中有13人是新臉孔。另外他領導的執政自民黨亦召開臨時總務會議，決定多名高層任命，其中包括被視為下任首相繼任人、前外相岸田文雄留任該黨的政務調查會長一職。

日本首相安倍晉三再次改組內閣，其中前首相小泉純一郎的兒子、現年38歲的小泉進次郎獲邀出任環境大臣，他亦是新內閣之中最年輕。（Reuters）

這次改組內閣被稱為「第4次安倍再改組內閣」，獲得留任的內閣官房長官菅義偉公布新政府官員名單。在19名內閣官員中，有13名是首次入選，是安倍上任以來最多。

除了菅義偉外，副首相麻生太郎亦留任財相職務。而擔任外相的河野太郎則轉任防衛大臣，他原本的職務由經濟再生擔當大臣茂木敏充接替。

另外被視為將來成為首相接班人、前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎被委任為環境大臣，另外亦有兩名女性首度獲邀入閣，分別是總務大臣高市早苗及奧運兼女性活躍擔當大臣橋本聖子，其中後者曾經七度參與夏季及冬季奧運會，因此對奧運有深厚淵源。

而在自民黨的高層人事方面，幹事長繼續由二階俊博擔任，岸田文雄亦留任政務調查會長，前奧運大臣鈴木俊一出任總務會長，黨憲法修改推進部長下村博文出任選舉對策委員會長。