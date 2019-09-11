【英國脫歐】議員計劃重提文翠珊方案　配合二次公投

英國《衛報》9月10日報道，有意阻止無協議脫歐的議員計劃於10月最後兩周的時間，重提前首相文翠珊的脫歐方案，加上二次公投，務求避免首相約翰遜帶領英國在無協議的情況下脫歐。

報道指，愈來愈多保守黨議員和前保守黨議員對支持脫歐協議和二次公投持開放態度，有望達成跨黨的大多數支持。一名前保守黨議員表示，目前正考慮有關選項，指必定要與公投連繫起來，並提到將於該兩周內知道是否可行。

另一名前保守黨議員則指，除非已嘗試過所有其他選項，很多人對支持公投持保留態度，但更吸引的是重提文翠珊和工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）同意的脫歐協議，然後作出確認投票，或讓其他人提出修正案。

支持公投的議員提到，有很多機制讓議員能夠重提文翠珊的協議，再由議會修改。他又指，有意阻止約翰遜無視國會押後脫歐意願的人之間，於過去24至36小時已有很多發展。

首相約翰遜（Boris Johnson）表明，不會延長脱歐期限，並指與歐盟達成新協議仍有可能，表示脱歐目標不受國會立法影響。他表示，「很多人希望達成協議」，「但是亦準備在絕對必要的情況下，選擇硬脱歐。」約翰遜重申不會延長脱歐期限，堅持在10月31日離開歐盟，又指會在10月17日出席歐盟峰會期間，與歐盟談判新的脱歐協議。