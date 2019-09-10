面對必須延期脱歐　約翰遜還有方法「寧死不從」？

英國國會9月9日再次否決首相約翰遜提前大選動議，加上王室已簽署讓阻止無協議脱歐法案生效。約翰遜似乎只能按法案要求，向歐盟提出延期脱歐。 但約翰遜堅稱自己寧死不屈，他還有什麼方法，可以扭轉這個幾乎肯定會延遲脱歐的局面？

約翰遜在國會兩次動議提前大選均失敗，意味他無法浪費時間，亦無法改變議會弱勢現狀。（路透社）

無視一切 為脱歐殉死

約翰遜理論上可以無視這一切，堅持不向歐盟發信提出要求。但這等同違法，勢將引起憲政風暴，約翰遜亦可因此遭彈劾下台，送上法庭甚至入獄。而「首相犯法」將嚴重影響保守黨以至英國的國際聲譽，約翰遜為硬脱歐殉死似乎不太有價值。

在信中動手腳 要求歐盟否決

一如英國《電訊報》報道，約翰遜可在給予歐盟的信中動手腳，如「要求延期但不提供任何理由」或「多加一封信寫着請無視延期要求」等。

但這方法同樣不見得高明，歐盟成員國將顯然感到遭英國「耍了一轉」，信件公開後同樣會對英國國際聲譽造成打擊。而且這方法並不一定可讓約翰遜逃避法律責任，約翰遜還是可被送上法庭。

英國能否延後脱歐仍需取得歐盟投票同意，約翰遜「理論」可以令要求遭否決，使英國硬脱歐成功。（Getty Images）

聯合歐盟國家投反對票阻止延期

雖然並未有太多討論，歐盟今天實際「並沒有」百分百肯定會讓英國延期脱歐。如法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）就在7日表示過，英國必須提出合理理由，法國才會在延期中投贊成票。

這代表歐盟成員國實質可以阻止英國延期脱歐，因此英國只要聯合足夠國家，故意投反對票即能讓英國成功硬脱歐。但問題如此做投反對票責任會落在主動與英國聯合的國家上，歐盟部分如愛爾蘭極力反對英國硬脱歐，這無疑會損害這些國家與愛爾蘭等國家關係。

修法改變FTPA強制解散國會

英國首相不可隨便解散國會，「隨便大選就大選」，這是因為《英國定期國會法》（FTPA）規定，解散國會必須得到三分之二議員支持才可進行。

由於這國會法是2011年才通過，約翰遜可以提出修法，解除限制。而修法門檻只需過國會半數，比直接解散容易得多。但按目前情況，約翰遜能否得過半數國會支持也成問題。

辭職一了百了：但這無法解決問題

辭職可以逃避重擔，也可以卸下部分政治責任，但這無法解決問題。反對黨可在約翰遜辭職後另組看守政府，再要求歐盟延期脱歐。就結果而言，不過是避免把「延期污名」沾在自己手上而已。