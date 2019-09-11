日本新內閣：外相防相續由強硬派擔任　對韓政策未變

日本首相安倍晉三9月11日正式改組內閣，除了政壇新星小泉進次郎入閣頗受注目，外務大臣河野太郎調任防衛大臣、經濟再生擔當大臣茂木敏充轉任外務大臣，同樣備受關注，尤其是會否為日韓緊張關係帶來轉機，但分析均認為，外相、防相兩個重要職位繼續由強硬派擔任，顯示安倍對韓政策不變。

日本新內閣：日韓關係轉差，韓國出現多場反日示威（Getty Images）

經濟產業大臣卸任

在新名單中，經濟產業大臣世耕弘成卸任，他任內對韓國採取嚴厲的出口管制政策，現在將轉任自民黨的參議院幹事長，工作改為在國會內遊說議員支持政府政策，故此外界也關注他離開現職，有可能為日韓氣氛帶來改變。

日本新內閣：外務大臣河野太郎調任防衛大臣（Getty Images）

日韓媒體：對韓政策不變

但是日韓輿論同樣認為，新內閣顯示安倍對韓政策未變。其一是強硬派外務大臣河野太郎雖然同樣會離開職位，但是平調至防衛大臣職務，《日本經濟新聞》便指，河野太郎繼續擔任安保領域的閣僚，顯示日本對韓國的政策沒有變化。

反而是原防衛大臣岩屋毅被視為較温和派，在日韓關係惡化期間，他6月與韓國國防部長鄭景斗在新加坡舉行非正式會談，兩人開心握手的一幕，在日本執政自民黨內引起爭議。

日本新內閣：茂木敏充由經濟再生擔當大臣轉任外相（視覺中國）

至於新任外相人選茂木敏充，原本是經濟再生擔當大臣，由他主導的日美貿易談判達成基本協定，他的外交手腕得到肯定，但外界同樣視其為強硬派。

韓國《東亞日報》稱，茂木敏充是右翼團體「日本會議」的國會議員組織成員，河野太郎更是曾經批評韓國駐日大使，文章形容安倍改組內閣是把強硬派「挪東就西」，看不出改善韓日關係的意志。

美國國務卿蓬佩奧（右）想改善日韓之間關係，但並未成功（Getty Images）

未來日韓改善關係的2個機會

日韓緊張關係一再升温，外界本來預期日本改組內閣有可能帶來改善關係的機會，如今未必如願，但按共同社分析，未來仍存在兩個轉折點，包括接下來日本駐韓大使等職位的異動，以及韓國將派出什麼代表前往10月德仁天皇的即位儀式，將決定兩國是否能趕在11月23日《日韓軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）失效前，為事件帶來轉機。