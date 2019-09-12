美軍瀕海戰鬥艦赴「印太地區」　配備新型打擊導彈

美國海軍9月11日證實，瀕海戰鬥艦「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords）正前往印太地區，船上配有新型導彈和無人直升機。分析認為，美軍的部署是針對中國近年日益提升的軍力。

「吉福茲」號9月初離開加州聖迭戈基地後，前往印太地區執行海上保安任務。美國海軍2019年初曾向參議院軍事小組委員會（Armed Services subcommittee）透露，「吉福茲」號是首艘配備了新型「海軍打擊導彈」（Naval Strike Missile）及「火力偵察兵」無人機的瀕海戰鬥艦。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，「海軍打擊導彈」由挪威康士伯防務航太公司（Kongsberg Defense and Aerospace）研發，射程達185公里。美國軍事承包商雷神公司（Raytheon）表示，是一款可低空掠海飛行的巡弋導彈，難以被雷達偵測，並且可閃避敵方防禦，配合火力偵察兵無人機，更可提升搜索目標能力。

「吉福茲」號是繼6月時派到東南亞的「蒙哥馬利」號（USS Montgomery）後，同年第二艘前往印太的美軍瀕海戰鬥艦。美國前海軍上校、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）認為，這次部署是針對中國持續在南海擴張勢力，並透過配有海軍打擊導彈的船艦，回應解放軍在西太平洋擁有的導彈數量優勢。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師希思認為，美國國防部正建構一支軍事力量，抗衡解放軍具致命性的「反介入/區域拒止」包圍，至於這次部署也向區內盟友傳達，美國將維持在當地阻嚇力量的承諾。