肺病個案急增　美國擬全面取締有味電子煙

美國近期出現多宗懷疑與吸食電子煙有關的死亡個案。特朗普政府9月11日宣布，計劃全面禁止銷售有味電子煙，預防青少年上癮。

衛生與公眾服務部長阿扎（Alex Azar）表示，食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）正制定「指導文件」，研究取締全部有味電子煙。他指，當局制定文件後，將於展開執法程序，取締市場有關產品，包括薄荷、薄荷醇、泡泡糖、糖果、水果、酒精和其他味道的電子煙。至於煙草味道的電子煙，經當局批准後可獲豁免。

特朗普表示，美國現時出現新的問題，就是吸食電子煙，尤其是因為涉及無知兒童。他指，近期出現死亡個案，並且有很多其他問題，強調不能讓民眾生病，亦不能讓年青人受到影響。

聯邦法律禁止向未滿18歲人士出售電子煙和其他煙草產品。但聯邦衛生官員提到，初步數據顯示，2019年有逾四分一高中生曾於過去30日吸食電子煙，比起2018年的20.8%和2017年的11.7%有上升趨勢。政府調查也指，逾八成吸食電子煙的未成年青少年表示，吸煙原因是因為喜歡電子煙的味道。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，目前確認450宗因為吸食電子煙導致呼吸系統患病的個案，當中很多與利用有關裝置吸食大麻有關。另外死亡個案已增至6宗。