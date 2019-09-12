伊朗扣留3名澳洲公民　其中2人疑因玩無人機被捕

澳洲外交部9月11日證實，兩名持英國和澳洲雙重國籍的女子和一名澳洲男子目前遭伊朗扣留，其中一人被判監十年。有媒體報道指，其中兩人為來自珀斯（Perth）的網誌作家，他們疑因未經許可放飛無人機而被捕。

喬利金及弗金斯10周前於伊朗被扣留。（Twitter）

《澳洲人報》指，其中兩名遭關押者是喬利金（Jolie King） 及弗金斯（Mark Firkin），他們自2017年6月開始環球旅行，並在社交網站分享他們的經歷，又經常上傳用無人機拍攝的照片，報道引述倫敦波斯語廣播公司Manoto TV稱，兩人是因為在伊朗首都附近放飛無人機被捕。

Manoto TV引述兩人的家屬稱，事件是一場誤會，涉事兩人都不知道伊朗法律禁止在沒有許可證的情況下放飛無人機，又指針對兩人的審判尚未開始。

《泰晤士報》則報道，他們的家人9月12日表示，希望二人盡快安全回家。至於另一名持英國和澳洲雙重國籍的女子曾就讀劍橋大學（Cambridge University），並於澳洲的大學任教。據指，她被判監十年，目前單獨監禁，但未知罪名。

三人目前被囚禁於德黑蘭的伊温監獄（Evin）。澳洲9月11日證實三名澳洲公民遭伊朗扣留，並指已向家人提供領事協助，但基於私隱未有提供更多資料。

澳洲目前對伊朗的旅遊警示為「重新考慮前往伊朗的需要」，提到外國人包括澳洲人有機會遭到任意拘留或拘捕，持雙重國籍人士亦面對同樣風險。