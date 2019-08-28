澳洲成立工作小組　助大學應對外國干預

澳洲教育部長提恩（Dan Tehan）8月28日宣布，成立由大學代表和安全機構組成的工作小組，協助澳洲的大學應對來自外國的干預，並防止受到網絡攻擊。

提恩表示，大學的研究範疇廣泛，加上研究產生的知識產權，使大學成為受干預的對象。他強調，政府將採取行動，釐清國家安全、研究、合作和大學自主權的交叉點，並提到大學也知道外國干預和網絡攻擊對大學營運和國家利益的影響。

工作小組一半成員為大學職員，另一半為政府官員，亦包括一個網絡安全工作小組，為大學提供網絡保護，抵抗未經授權的入侵和破壞。提恩指，工作小組將確保學術研究和學生不受任何不當影響。

中國外交部發言人耿爽回應指，有關中方對澳洲實施「滲透」等的說法純屬子虛烏有，別有用心。他表示，中澳在互信，互利基礎上開展務實合作和人文交流，增進兩國間相互了解，符合兩國和兩國人民共同利益。他提到，將教育合作政治化，人為設置障礙，對雙方都沒有好處，也不得人心。

澳洲國立大學（Australian National University）6月指，2018年曾有黑客破壞網絡防禦系統，獲取敏感數據，包括學生的銀行戶口號碼和護照資料。澳洲未有提到網絡攻擊背後元兇誰屬。