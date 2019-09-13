美媒曝特朗普顧問正考慮與中國達成臨時協議 凍結貿易戰

五名知情人士透露，美國特朗普（Donald Trump）政府官員正在討論向中國提供一項有限的貿易協議，該協議將首次推遲甚至取消美國部分對華關税，以換取中國在保護知識產權和採購美國農產品等方面做出承諾。

中美兩國相互加徵關税，對各自經濟均帶來嚴重的負面影響。（新華社）

據美國彭博社9月12日報道，知情人士透露，最近數日，特朗普的一些高級貿易顧問在準備美中10月初在華盛頓舉行的新一輪貿易談判的過程中，討論了這項計劃。

討論仍處於初期階段，特朗普尚未進行批准這項計劃。

該提議將是一項臨時協議，將凍結美中貿易爭端，但並不是為一場給全球經濟蒙上陰影的美中貿易戰帶來最終解決方案。

彭博社評論稱，這項計劃反映了白宮內部對最近對華商品關税上調，及美中貿易戰對美國進入選舉年的經濟帶來負面影響的擔憂。

民意調查顯示，貿易戰不受很多美國選民歡迎，農民對大宗商品價格下跌越來越感到憤怒。

其中一個主要目標是達成一項協議，使特朗普政府能夠避免在12月份繼續提高對華關税，這輪關税計劃將打擊從智能手機到玩具和筆記本電腦等多種消費品。

特朗普9月11日在社交媒體推特（Twitter）上宣布，對約2,500億美元中國商品提高關税的時間將從原定的10月1日推遲至10月15日。

9月11日早些時候，中國國務院公布了兩份美國商品清單，清單上的商品將免於從9月17日起被加徵關税。

北京時間9月12日，中國商務部新聞發言人高峰在新聞發佈會上表示，對於美方釋放的善意的行動表示歡迎，據瞭解，中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆、豬肉都在詢價範圍內。

《華爾街日報》11日評論稱，在下個月美中兩國即將在華盛頓舉行貿易談判之際，此舉或可緩和兩國緊張的關係。

《紐約時報》11日評論稱，特朗普的聲明只能將美中談判延長兩週。但這將使談判代表得以在下一輪關税實施前會面，從而增加防止這輪關税上調的可能性。