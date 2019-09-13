美國就中東盟友使用華為5G設備表達憂慮

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美國官員9月12日表示，多個中東盟友使用華為5G技術，華府對此感到憂慮。

中東多國如沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林等都有採用華為的5G設備，但美國認為，除了華為以外，仍有其他選擇。（AP）

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席帕伊（Ajit Pai）與主管網絡、國際通訊及資訊政策的助理國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）日前到訪沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林，這些國家都有使用華為的5G設備。

斯特雷耶12日稱，他們在中東訪問中向盟友分享一個訊息，就是保護5G技術及應用以風險為主安全原則的重要性。他又指如果應用一個以安全為主的框架上，就應該要排除使用華為的5G設備。

巴林是美國海軍第5艦隊的基地，阿聯酋則部署支援中東行動的美軍，而華府亦計劃在沙特阿拉伯增加美軍駐守人數。

對於華為在中東區內國家的風險，巴林通訊大臣穆罕默德（Kamal bin Ahmed Mohammed）3月時曾向路透社表示，華為符合當地的安全標準，因此沒有任何憂慮。沙特和阿聯酋則沒有作出評論，但有消息人士指阿聯酋政府相信有能力處理風險。

帕伊提到，這些中東國家亦有使用華為以外的企業設備，因此認為其他國家推行5G網絡時，華為並非唯一選擇。

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