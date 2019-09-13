【六四事件】拍下經典「坦克人」照片　攝影師科爾逝世享年64歲

1989年六四事件發生後翌日，攝影師科爾（Charlie Cole）身處北京，在北京飯店陽台看見有人狀似「螳臂擋車」，一名身穿白襯衫的男子站在一列坦克車跟前。科爾快速按下快門，捕捉到這「坦克人」畫面。拍下這張經典照片的他上周在印尼峇里島逝世，享年64歲。

科爾後來憶述1989年6月5日拍照時的情況。身在酒店露台的他見狀不斷按下快門，同時預期「坦克人」會被坦克輾死，但出乎科爾意料之外的是，排在第一位的坦克車停下來，之後繞過他行駛。「坦克人」後來被兩名男子帶走，外界迄今仍未知他的下落。

當時為《新聞周刊》效力的科爾知道，公安將會找上門來，他擔心這張照片的底片會被公安搜出，於是將它包裹好之後藏到座廁水箱內。公安來到他下榻的飯店時，找到他的攝影機並抽走裏面的底片。他們以為已銷毀有關畫面。

除了科爾，另有3名攝影師拍到「坦克人」，但科爾的作品奪得1990年世界新聞攝影獎（World Press Photo of the Year Award）。

跟科爾親近的朋友稱從沒聽過他談及得獎。他後來談及這張照片時，認為照片成為六四事件的標誌，他擔心獎項蓋過當時冒險在北京工作的其他攝影師的努力。