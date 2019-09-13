美國民主黨總統初選辯論　拜登為奧巴馬醫保方案辯護

美國民主黨9月12日舉行總統初選辯論。支持度領先的前副總統拜登與進步派參選人沃倫和桑德斯就醫保問題展開對碰，為奧巴馬醫保方案辯護，要求對方坦白道出替代方案的開支。

前副總統拜登、沃倫和桑德斯同為大熱。（AP）

民主黨總統初選民調領先首十名候選人首次同場辯論。拜登（Joe Biden）比起前兩次辯論表現明顯更積極進取。他表示，將以奧巴馬醫保方案為基礎，並指控沃倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）試圖以全民醫保方案推倒奧巴馬醫保方案。

沃倫讚揚奧巴馬在醫療保障方面的工作，但認為需要做更多。她表示，問題是如何改善方案，並指根據全民醫保方案，較富裕的民眾將承擔較多開支，而中產市民將支出承擔較少。

桑德斯解釋，全民醫保方案是根據現有政府為65歲或以上美國人而設的醫保方案，形容是最划算的方案。有分析員估計，桑德斯的方案十年間須花費32萬億美元。

拜登提到，自己的方案讓美國人有更多選項，包括可以選擇留在自己喜歡的保險計劃。不過沃倫反駁，沒有聽過有人喜歡自己的醫療保險公司。

拜登遭前住房和城市發展部長卡斯特羅（中）質疑言詞反覆。（AP）

拜登「金魚記憶」？

前住房和城市發展部長卡斯特羅（Julián Castro）指，拜登的方案要求民眾主動選擇加入，而非自動加入，有違奧巴馬的願景。拜登反駁指並非如此，卡斯特羅質疑拜登忘記自己兩分鐘前所說的話。

拜登另外也提到教育方面的政策，並鼓勵家長在家播放電台、電視和音樂播放機，讓幼兒學習。他的言論隨即於網上引起迴響，指拜登還停留於上世紀的時空。

據昆尼皮亞克民意調查（Quinnipiac）8月21日至8月26日的結果顯示，拜登支持度為32%，沃倫以19%排第二，桑德斯以15%緊隨其後，之後是參議員賀錦麗（Kamala Harris）。