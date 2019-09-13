Uber硬碰加州政府　教堂美容院也捲入「戰爭」？

有關叫車服務平台Uber的經營模式爭議從沒休止，美國加州議會9月11日使出「辣招」，通過新法案要求該公司把Uber司機列為僱員。Uber當然不是省油燈，強硬回應「我們對法律戰從不陌生」，意味將與加州政府硬碰。在這場「戰爭」中，教會、美容院等組織或企業也捲入其中。

一班叫車服務平台的司機8月底在加州示威，要求成立工會（Getty Images）

加州議會迫Uber承認司機是僱員

這條由加州議會通過的新法案，針對Uber及Lyft等叫車服務平台立法，規定若是企業直接向某人指派工作，而該工作屬於企業的核心業務，就要把該人定為僱員，提供法律訂明的福利，如買保險、符合最低工資、符合超時工作法例等。

法案容許市政府直接控告不遵守規則的企業，而不是過去要由打工仔自行申訴的做法。三藩市市檢察長埃雷拉（Dennis Herrera）便表明，他會採取行動「確保打工仔得到合理的對待」。

加州議會的法案，更可能只是一個開始，美國輿論已經預期，此舉將會觸發連鎖反應，出現更多城市或州效法，令Uber等公司更加頭痛。

一班Uber或Lyft司機9月10日在紐約示威，要求獲得更好薪酬待遇（Getty Images）

Uber硬碰加州政府

Uber對此已早有準備，首席法律顧問韋斯特（Tony West）發聲明，大談Uber司機不應定義為僱員的理由，包括指司機的工作不是屬於Uber的主要業務，Uber平台有多種不同業務等，認為即使到了新例在明年1月生效，司機們也不應變成「僱員」。

韋斯特還直接指，該公司「對法律戰從不陌生」。這固然並非虛言，Uber在全球已經「身經百戰」，過去多年來，該公司面對不同政府、的士組織的眾多法律訴訟，既有關於反競法、白牌車爭議，也有關於逃税、司機薪酬問題等，Uber都是「好打得」，如今可見與加州政府又是另一場硬碰。

Uber對法律戰從不陌生（Getty Images）

教堂美容院受影響

但這次加州議會新法例的影響範圍，並不止是Uber、Lyft等科技公司，美國媒體便提到，法案範圍更包括很多聘請非正式員工的組織或企業，涉及人數可以超過100萬人。

《紐約時報》指，當地有宗教團體已擔心未來要把牧師和拉比（猶太教祭司）轉做正式員工，財政無法負擔，又有酒商憂慮會遭波及。建築工人、看更、美容院內的美甲師等，都有可能在新法案中轉為正式工人。