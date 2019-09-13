法國巴黎地鐵工會罷工　多條線路停運

法國巴黎9月13日因地鐵工會罷工而出現嚴重交通擠塞，數條仍在運行的地鐵線路則在早上上班繁忙時間出現長長人龍。市內16條地鐵線中有10條停運，其餘6條僅提供非常有限度的服務。

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這是總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的退休金改革後發生的第一次大規模罷工，導致該市在2007年來出現最嚴重的交通混亂情況。類似情況已在2007年發生過，當時的薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）政府也就該國退休制度進行改革，鐵路工人以罷工24小時作回應，導致市內交通混亂。

馬克龍擬將該國42個不同退休計劃合而為一個計分制系統。工會成員指新的計劃將迫使他們延長工作年期，以及奪去他們提早退休的權利。這是數十年前談判得來的成果，可提早退休是對包括地鐵司機在內長時間在地下工作的人做出補償。平均來說，地鐵工人在55歲退休，大部份法國的上班族則在63歲退休。

鐵路工會9月13日發起的罷工，亦令部份巴士、電車及區域快鐵（Reseau Express Regional，RER）服務亦大受影響。很多上班族選擇以單車及滑板車等代步、步行上班。有人更表示如果無法乘車，只能折返回家。

名為馬利卡（Malika）的教師接受thelocal.fr訪問時表示，她已等了25分鐘的巴士，然後她放棄並轉乘地鐵。她表不知道能否上到車。馬利卡認為人們有權罷工，她支持他們，「但對其他人來說，這是一團糟。」

數以千計在巴黎觀光的遊客亦受影響，很多人事前不知道會發生罷工。一名來自倫敦的遊客表示酒店職員告訴他們可能會有問題，但不是這麼嚴重。他身旁兩名美國遊客表示放棄乘地鐵，會步行到巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）附近的目的地參加烹飪課。