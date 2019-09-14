英國前首相卡梅倫：國家或需要第二次脱歐公投

英國脱歐問題仍未解決，在2016年決定舉行脱歐公投的前首相卡梅倫（David Cameron）9月13日表示，當地或者需要再舉行脱歐公投，希望打破悶局。

英國時任首相卡梅倫在2016年舉行脱歐公投，事隔三年，英國在如何離開歐盟問題上仍然未有共識。（Getty Images）

《泰晤士報》（The Times）13日刊登卡梅倫推出回憶錄前的專訪，指英國在無協議下脱歐是一個「壞結果」，因而認為有必要避免，他稱第二次公投可能是其中一個選項。

卡梅倫說脱歐公投或是走出困局的其中一個可能性，但強調自己不是要求政府應該推行某種措施，而是不應排除可以解決問題的方法。他對英國之後的情況感到非常憂慮，對於自己提出舉行公投的責任，他強調一直有此必要，因而可以重新談判英國與歐盟的關係。

這次是卡梅倫在2016年脱歐公投下台後首次接受訪問，他亦談到黨友、現任首相約翰遜（Boris Johnson）決定將21名投票反對政府強行令國會休會的保守黨議員，並導致多宗要求審視休會決定的官司。卡梅倫表示支持這兩種行為，同時批評約翰遜等脱歐派人士當年在公投活動時埋沒真相。

而約翰遜同日在另一場合上表示，新的脱歐協議框架已經形成，他會在16日到盧森堡與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）會面，並對於可以達成協議感到審慎樂觀。不過愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）則指英國和歐盟之間仍有很大分歧。