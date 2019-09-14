沙特阿美兩石油設施受襲 　也門胡塞武裝認責

沙特阿拉伯國營媒體9月14日報道，全球最大石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施受到無人機攻擊後起火。也門胡塞武裝組織同日承認責任。

沙特阿美石油設施遇襲：圖為位於布蓋格的設施在9月14日被拍得冒煙的情形。（Reuters）

也門胡塞武裝表示組織動用10架無人機進行襲擊。組織警告沙特阿拉伯（Saudi Arabia）停止攻擊也門，否情況會變得更差。

沙特阿拉伯內政部發言人14日稱，遇襲的沙特阿美（Saudi Aramco）設施分別位於布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais），火勢已經受控。

目前外界尚未清楚兩個設施的受損情況。沙特阿美未有回應媒體查詢的要求。現時外界亦未知道是次襲擊中有沒有人受傷。

美聯社引述網上流傳的影片報道，布蓋格的石油加工設施在受襲後冒出黑煙及火焰，在離該處有一段距離的地方都能看到。在布蓋格拍攝的影片亦錄下槍聲。

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布蓋格位於沙特東部宰赫蘭省西南方60公里，距該國首都利雅得（Riyadh）330公里。沙特阿美曾形容位於布蓋格的石油加工設施是「世界上最大的原油穩定工廠」。胡賴斯則位於該省西南方190公里，該處有沙特第二大油田。

胡塞武裝出動無人機轟炸沙特阿拉伯的石油設施，此舉勢將導致波斯灣局勢變得緊張。5月12日4艘運油輪在阿聯酋對開水域、距離霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）百多公里處遇襲，當中包括兩艘沙特油輪；6月13日兩艘過境阿曼灣（Gulf of Oman）的油輪在霍爾木茲海峽附近遭遇襲擊。沙特及美國指控伊朗是幕後黑手，不過德黑蘭政府否認涉案。在自2015年開打的也門內戰中，伊朗支持胡塞武裝對抗也門政府，而包括北約及沙特等則支持也門政府打擊胡塞武裝。沙特2015年3月起率領聯軍對胡塞武裝發動襲擊。