也門內戰打不停　特朗普應為千萬人命負責

2015年也門內戰爆發至今，世人仍不知這場被遺忘的戰爭會怎樣結束。不過自《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案後，美國參眾兩院的態度亦漸見軟化，分別通過了跨黨派的決議，望能迫使白宮停止干預也門內戰。可是，此等合情合理的決議，卻被安坐在橢圓形辦公室的特朗普無情否決。到底，有甚麼能令特朗普腦袋短路，願意為沙特為首的聯軍承擔「戰爭罪」，且無視威脅平民生命的空襲，以換取微不足道的國家利益？

2015年也門內戰爆發至今仍未見解決之道（相片來源：AP）

短路的腦袋 義無反顧支持流氓國家

特朗普事後在聲明辯解，「這項決議是不必要的，且帶有危險的企圖，來削弱我的憲法權威，危及美國公民及英勇美軍的生命」。然而這等泛泛之談，不但難以說服眾人美軍在也門的行動無可避免，就連眾所周知的行動目標——圍堵伊朗，也沒有借勢交待。特朗普決意跟參眾兩院對着幹，顯然是為了派系鬥爭和面子，。

美國在也門的利益，充其量也是協助流氓國家沙特，抗衡伊朗在中東的勢力擴張，但此等間接理由，又是否值得華盛頓以「戰爭罪」來換取？回到2013年，胡塞族（Houthis）為爭取更大政治與經濟自主權，欲與也門中央政府舉行全國對話，化解分歧，惟兩名胡塞族的代表慘卻遭暗殺令談判破裂，引發軍事衝突。及後胡塞族的武裝分子取下首都沙那（Sanaa），令中央政府流亡亞丁（Aden）重組政權。2015年，由於沙特害怕伊朗靠着支援胡塞族武裝組織，得以在阿拉伯半島擴張勢力，故與阿聯酋牽頭，組建聯軍插手干預，最終升級成代理人戰爭。

華府更斥責伊朗協助及向也門境內的胡塞武裝份子（Houthi）提供導彈襲擊沙特阿拉伯，惟德黑蘭政府一直否認。（視覺中國）

問題是，即使沙特得到美、英、法三國的武器、軍事情報和物流支援（美國更派遣少量地面部隊支援），聯軍不但無法擊退胡塞，更把也門變成聯合國所形容的「世界最大的人道危機」。現時，聯軍及哈迪總統（Abdu Rabbu Mansour Hadi）控制了該國的中、東部疆土，而西部城鎮則被胡塞部隊牢牢掌控，見不得交戰四年後，雙方軍隊會有任何軍事優勢。一浪接一浪的軍事行動，反而令也門民眾的生命無辜受害。若非也門連續多年「問鼎」阿拉伯最窮困的國家，相信國際社會也不會冷眼旁觀這場草菅人命的戰爭遊戲。

也門沙巴瓦，脫水而死的牛屍，躺在被破壞的汽車旁邊。（Nariman El-Mofty／美聯社）

據聯合國的統計，內戰引起的經濟崩潰，已令不少家庭陷入貧窮和飢荒的窘困。直至去年12月，戰爭已使近400萬人流離失所、2,400萬人（佔總人口的80％）急須人道援助和保護、840萬人慘遭飢荒折磨、700萬人營養不良（當中更包括200萬名兒童及100多萬孕婦）。若這些數字也都不足以說明止戰的迫切性，或許更應看看聯軍干犯的戰爭罪行。

直至去年12月，也門內戰已使近400萬人流離失所、2,400萬人（佔總人口的80％）急須人道援助和保護、840萬人慘遭飢荒折磨、700萬人營養不良（當中更包括200萬名兒童及100多萬孕婦）(Nariman El-Mofty／美聯社)

按聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）的估算，撇除交戰雙方的傷亡數字，在內戰至少已有6,872名平民無辜被殺，以及10,768人受傷，而大多數更是沙特聯軍空襲所為。另一份官方的調查報告亦點名指出，「也門政府和聯軍，包括沙特和阿聯酋⋯⋯所作的行為可能已構成的國際罪行⋯⋯聯軍的空襲直接造成大量平民傷亡，空襲（地點）包括住宅區、菜市場、葬禮、婚禮、拘留所、民用船隻，甚至醫療設施⋯⋯專家組有合理理由相信，也門政府和聯軍可能已構成戰爭罪，即違反了區別、比例和預防原則」。這種賤視人命的空襲，或許只有越戰時基辛格（Henry Kissinger）的命令——「對柬埔寨任何能移動的東西進行大規模轟炸」能夠相題並論。

沙特聯軍的空襲直接造成大量平民傷亡，空襲地點包括住宅區、菜市場、葬禮、婚禮、拘留所、民用船隻，甚至醫療設施。（相片來源：AP）

雖然美國沒有直接對平民發動空襲，但其所為實無異於共謀者。早在內戰開打之時，已經屢屢傳出聯軍誤炸平民的消息。直至沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的親信在去年下達指令，肢解異見記者卡舒吉，美國朝野才如夢初醒，要跟流氓國家保持距離，重新建立道德威信。而最好的做法就是從戰略價值不大的也門抽身，不然兩黨也不會達成共識。可是，從特朗普無視參眾兩院的共識可見，他決意讓內戰永無止境地延續，箇中的因由，一是他已從穆罕默德的交情中培養出嗜血成性的性格，要不然就是容不下參眾兩院挑戰他的「憲法權威」，但兩者皆是腦袋短路的病癥。