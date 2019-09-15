中美代表下週再會晤　消息人士披露初步協議三點內容

中美將於10月份舉行第13論貿易談判，9月中旬，兩國副部級的官員將會晤，為新一輪談判鋪路。美媒稱，中美副部級官員將討論一份初步的協議。

綜合媒體9月15日報道，中國國務院副總理劉鶴9月12日表示，全世界期盼中美磋商取得進展，雙方工作層將於下週見面，圍繞貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流。

美財長姆努欽（Steven Mnuchin）9月12日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時也說，對同北京大成一份協議保持「積極的樂觀」。

他也說，兩國的副部級官員將在未來兩週內會晤，中國的官員將前往美國，為劉鶴10月份與他以及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的會晤鋪路。「因此，我們期待在未來幾個星期裏取得進步。」

姆努欽還說，10月份的會晤對達成一份協議至關重要。「我們需要重新平衡兩國貿易關係，他們也承認這點。因此，如果中國帶着一份合理的協議來到了這裏，我們會考慮。我們會將它面呈總統。」

針對中美官員下週的會晤，美國《政治報》網站9月12日報道稱，一名消息人士說，中美副部級官員下週將開始會晤，討論一項潛在的初步協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。

這位消息人士說，談判的重點也可能是如何就美國在知識產權、匯率、市場準入等問題上的核心關切繼續談判。

據悉，劉鶴與姆努欽以及萊特希澤9月5日通話時就商定，雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

為了給下週的會晤創造良好氛圍，中美雙方日期都釋放了善意。中國方面9月11日宣布，對16種美國輸華商品豁免加徵關税。中方的豁免列表將於9月17日生效，而該列表的有效期限約為一年。據悉，這是中國在貿易戰的過程中首次豁免美國產品。中國方面還表示會將繼續開展對美加徵關税商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。

與此同時，美國方面原本將於10月1日將對華2,500億美元商品的徵税比例從25%提升至30%，但是美國總統特朗普（Donald Trump）9月11日發推宣布，將把2,500億美元中國輸美商品上調的關税時間從10月1日推遲到10月15日。

9月12日，中國企業恢復購買美國農產品。中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆、豬肉都在詢價範圍內，希望中美雙方相向而行，為磋商創造良好條件。

中美互相釋放善意，外界對中美達成協議的預期提升。