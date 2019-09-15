沙特油田受襲　原油減產油價上升？　一文看懂影響有多深

沙特阿拉伯全球最大石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）的兩處石油設施，9月14日遭無人機攻擊，原油及天然氣等生產將會受阻。美媒《華盛頓郵報》形容事件是沙特石油設施歷來遭受最嚴重攻擊，事件對未來油價會造成多少影響？

全球最大企業，沙特阿美（Saudi Aramco）的一個儲油庫。（路透社）

攻擊令沙特減產多少

沙特是全球最大石油生產國，兩處遭攻擊的設施每日可生產原油845萬桶。據沙特阿美表示，事件會令石油生產下降至570萬桶，佔全球每日供應量約6%。

受損情況嚴重嗎？

目前未知石油設施的損毀情況，美媒《紐約時報》引述消息報道指損毀情況並不太嚴重，因此減產情況可能不會持續太久。美國能源智庫組織拉皮丹能源集團（Rapidan Energy Group）表示，沙特現時存有1.88億桶原油存庫，可以維持37天左右。

油價會上升嗎？

拉皮丹能源集團表示，油價可能會升一點點，但形容「世界經濟剛躲避了一顆子彈」，意味油價應不會出現大幅波動。

美國如何應對

根據美國能源部門，美國戰略石油儲備目前持有約6.44億桶，相當於美國52天的產量。能源部門表示會因應情況，動用石油儲備應付不時之需。

有分析指若沙特減產長期持續，會刺激美國的產量和出口量增加，但由於物流限制，價格需要數月才能反映在市場上。

目前美國每天產量超過1200萬桶，出口量逾300萬桶，暫時未知美國出口設施能否應付出口量增加。