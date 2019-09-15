伊朗否認襲擊沙特並警告美國　德黑蘭準備全面開戰

全球最大石油企業沙特阿美兩處石油設施9月14日遭襲擊，美國國務卿蓬佩奧直指伊朗是事件主謀。伊朗9月15日否認指控，革命衛隊指揮官同日警告，美國在該區的基地及航空母艦屬伊朗導彈射程範圍。

沙特阿美兩處石油設施9月14日遭襲擊，美國直指伊朗是事件主謀，惟德黑蘭當局否認。（AP）

沙特阿拉伯石油企業沙特阿美（Saudi Aramco）兩座石油設施14日遭無人機襲擊受損，也門胡塞武裝承認責任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，無證據顯示襲擊來自也門，伊朗才是發動攻擊的主謀。

伊朗翌日駁回美國的指控，外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）指蓬佩奧的言論是「盲目及無用的評論」。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航空部隊司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）同日指出：「每個人都應該知道，在伊朗周圍2000公里範圍內的所有美軍基地及航母，都在我們的導彈射程範圍內。」

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伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）又引述他指出，伊朗一直準備好進行「全面的戰爭」（ fully-fledged war），但無提及到沙特的襲擊事件。

沙特阿拉伯駐美國大使館9月14日表示，王儲薩勒曼當天與美國總統特朗普通電話，後者指沙特石油設施被襲事件對美國和全球經濟產生負面影響，美國願意與沙特合作，維護沙特的安全。