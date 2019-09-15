美更多對華關稅將生效　特朗普顧問被揭急尋逃生艙口

美國已對中國徵收數輪關稅，雖然總統特朗普堅稱關稅對美國沒有影響、只會打擊中國。但他顧問團卻並不這麼認為。 美國《政治報》（Politico）網站9月12日報道，美國總統特朗普的高級顧問正抓緊時間為未來幾個月的一系列關稅上調尋找「逃生艙口」，他們擔心經濟可能遭受更多傷害。 知情人士透露，很多總統高級經濟官員正試圖恢復他們之前與中國談判的條款，在今年夏天中美貿易談判突然陷入僵局之前他們已做到90%。當時中國對此予以拒絕。

美國政府內部討論的目標是阻止10月的關稅上調以及將於12月生效的下一次關稅上調。一些顧問認為，關稅對美國經濟衝擊是真的，必須在選舉年之前將其減輕。但討論還沒有確定成果，特朗普尚未批准任何一種方案。另外兩名接近相關討論的人證實確有這種內部討論，但提醒說未有最終定案。

知情人士表示，跟之前不同的是，華府內部官員希望利用可能暫緩加徵關稅的窗口，讓中國同意在知識產權方面做出承諾。知情人士稱，我們正在尋求中國人給我們在5月份要求的東西。

接近相關討論的其中一名知情人士指出，本周副部長級官員本周起開會，建立一項涉及中國農產品採購、美國放寬對華為的出口限制以及延遲加稅的潛在初步協議。這位知情人士表示，討論的主要焦點還在如何就美國在知識產權、貨幣、市場准入和其他問題上的核心關注項目進行談判。