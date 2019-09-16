【巴黎聖母院大火】法國政府被指未及時處理鉛污染

法國巴黎聖母院（Notre-Dame）4月發生大火，釋放大量含鉛毒的煙塵。《紐約時報》9月15日的偵查報道指出，法國政府在事後拖延公布鉛污染的消息和展開善後工作，有指這是當局為了儘快展開重建教堂工作而忽略民眾健康。

報道指出，巴黎聖母院大火導致建築焚毀，估計釋放出約460噸的鉛，並且以毒塵的方式散落在巴黎多個地方。例如有在聖母院附近的學童及維修工人被驗出血液含鉛量超標，鄰近多間的學校及託兒所、公園及街道均驗出鉛超標。

報道引述多份機密文件，包括警方報告、監察員警告及文化部門測量鉛量的文件等，指出法國政府早知道在大火2日內，鉛洩漏將會在是重大問題。惟當局花了約1個月之後才對一間在聖母院附近的學校展開鉛測試，而至今也還未對所有學校做檢查，也沒為學童驗血。鄰近火場的學校及託兒示今也一直如常開放。

其中一份警方報告指出，聖母院對面的警察總部建築中，有一間託兒所照顧警員子女。當局在大火後進行鉛水平測試後發現超標，然後將託兒所內的兒童移到另一座較遠的建築，但後來發展該處同樣受污染，惟當局沒有對外公布消息。

報道又提到，有調查人員注意到聖母院維修工人起初沒有穿上保護衣物，而即使他們後來獲發保護衣物，但他們工作後沒有除污，並可能將污染物帶回家。

負責公共衛生事務的巴黎副市長蘇伊裏（Anne Souyris）表示，法國政府擔心公布消息會引起公眾恐慌；此後善後工作牽涉市、大區及國家層級官員，需要各方協調。惟有批評聲音指出，當局擔心公布鉛污消息會拖慢重建工作，因而妄顧公眾健康。