【巴黎聖母院】中東設計公司破格提案　歌德式塔尖變巨型粉紅氣球

巴黎聖母院四月大火，標誌性的哥德式塔尖一夜燒毀。重建方案至今懸而未決，各地設計師亦紛紛出謀獻策。最近，中東設計公司Shepherd Studio亦有破格提案，建議在永久重建方案定明前，以巨型充氣塔頂作臨時代替。假若這粉紅色塔尖半懸在塞納河上空，不知遊客和當地居民又會有甚麼反應？

巴黎聖母院一直是當地文化和歷史的象徵，靜立塞納河畔，見證逾850年歷史變遷。但今年四月的一場大火，聖母院標誌性的哥德式尖頂一夜坍塌，中後部的木質屋頂更被完全燒毀。法國總統馬克龍在大火當晚即承諾重建，並嘗試向各地建築師徵募設計。雖然法國參議院近日已通過草案，規定聖母院需按原貌重建，但各地設計師依然有不少破格提議：來自瑞典的UMA設計公司數月前曾建議將頂樓改裝成空中泳池，為傳統古蹟添注現代色彩；斯洛伐克設計師Vizum Atelier 提出在聖母院頂部加設雷射燈，營造未來科幻感；而英國建築團隊Foster+Partners則提議將頂層改建成玻璃屋，參照原貌設計的同時，加入現代建築技藝。

日前，設計公司Shepherd Studio又有出位提案。Shepherd Studio 來自中東，多年來以「跨領域」為理念，嘗試開闊大眾想像，跨涉不同藝術範疇。往年，Shepherd Studio 也有參與歐洲大大小小的住宅、文化項目。而這次建議在永久重建落實前，將塔尖暫時改建成另類的「空中樓閣」，就是為了回應聖母院按原貌重建的法案。設計公司今次嘗試運用充氣物料，把標誌性的歌德式塔尖，以巨型氣球的方式重現於眾人眼前。據稱，這個大型充氣塔頂日間將綁定於聖母院骨幹建築上，而入夜後則會懸升至半空。從概念圖可見，這個粉色塔尖似乎以塑膠物料製成，氣球四角以繩索固定，大小雖然與原來設計大致相同，但卻「膠」味甚濃。設計公司已決定將計劃起名為「Divine intervention」，至於這樣荒誕的改造是否divine，就真的見人見智了。

充氣塔頂在日間將靜置於中央建築上。(designboom)