【英國脱歐】約翰遜擬妥協　或延長脱歐過渡期至2022年

英國首相約翰遜（Boris Johnson）多次表明10月31日脱歐，《電訊報》（The Telegraph）9月15日報道指，他或會為了兑現承諾，而作出妥協延長脱歐過渡期至2022年。

脱歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）向英國廣播公司4台（BBC Radio 4）表示，如果英國與歐盟達成協議，在雙方同意下，可以將改變英歐貿易關係前的過渡期延長多1至2年。報道指，這意味約翰遜可能會重提2019年3月遭國會否決的「馬爾特豪斯妥協方案」（Malthouse Compromise）。

「馬爾特豪斯妥協方案」提倡利用延長過渡期的方式，讓英歐完成自由貿易協議談判，並重新談判北愛爾蘭的「補底方案」（backstop），期間北愛不設海關檢查，如最終未能達成協議，則以「有序」方式硬脱歐。

報道指，延長脱歐過渡期的方案或者得不到強硬脱歐派支持，但讓歐盟達成協議。卻是他兑現10月31日如期脱歐承諾的最好機會。部分温和脱歐派也表示，他們可能會接受延長過渡期，以換取不延期脱歐。

約翰遜同日在《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文，重申為確保英國如期脱歐工作，稱如果能夠在未來數天得到足夠進展，將打算於10月17日出席重要的歐盟峰會，總結脱歐協議。他又指，無協議脱歐從不是他想要的結果，但預備無協議脱歐的工作「非常廣泛」。