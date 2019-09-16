特朗普稱「子彈已上膛」　首次示意武力回應沙特石油設施遇襲事件

沙特阿拉伯石油設施遇襲事件，美國總統特朗普在社交網站帖文稱，有理由相信誰是幕後黑手，並指美國「子彈已上膛」，正等待進一步驗證。這是特朗普首次示意可能作軍事回應。

特朗普在Twitter上發言，表示「子彈已上膛」（locked and loaded）。（Twitter截圖）

特朗普9月15日在Twitter上表示，因沙特石油設施遇襲恐會影響油價，已授權釋放戰略石油儲備。特朗普同時指出有理由相信誰是幕後黑手，並指美國「子彈已上膛」（locked and loaded），正等待進一步驗證。

沙特阿美石油設施遇襲：美國星球實驗室9月14日發布的衛星圖片顯示，位於布蓋格的設施冒出大量濃煙，黑煙席捲半空。（AP）

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這是首次特朗普示意可能作出軍事回應，但特朗普稱仍在等待沙特方面的證實，並商討應該如何協調和應對。

美國國務卿蓬佩奧在14日指責伊朗才是發動攻擊的主謀，美國官員亦在翌日公開衛星圖片，說明擊襲不可能來自也門，反駁也門胡塞武裝組織承認責任的說法，並指出「所有證據都指向同一地方，伊朗需負上責任」。

全球最大石油企業，沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施9月14日遭無人機襲擊，沙特石油生產及出口受阻。胡塞武裝組織首先承認責任，但遭美國反駁，並把矛頭指向支持胡塞武裝組織的伊朗。伊朗否認襲擊並警告美國，德黑蘭已準備全面開戰。