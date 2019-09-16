貿易戰背後更大矛盾被揭　專家：美國不可能改變中國

新加坡專家鄭永年近日指出，中美之間仍有比貿易戰更大的矛盾，那就是兩國在制度領域的競爭。美國想要改變中國，但中國不可能完全按照美國模式發展。

貿易戰對中美兩國關係產生負面影響。（Reuters）

新加坡《聯合早報》9月16日報道，新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年當地時間9月15日在新加坡的醉花林俱樂部以《二十一世紀的中美製度之爭》為題發表演說。

針對中美貿易糾紛，鄭永年認為，中美兩大經濟體在發展過程中不可能沒有矛盾，兩國在競爭中也不會完全脱鈎。隨着貿易戰的進一步發展，中美之間的矛盾更加突出，兩國競爭不僅在經濟領域，更重要在制度領域。

鄭永年表示，兩國競爭的核心歸根結底在於「如何治理國家」，貿易戰只是這種矛盾的一種表現形式。

鄭永年稱，中美兩國之間依賴程度很高，兩個國家也不會走向自我封閉，要完全脱鈎是不可能的。中美將維持自己的一套體系繼續相互交往。

鄭永年指出，從西方觀點來看，民主的理念沒有問題，但解釋不了中國，也判斷不了中國未來的發展。中國的文明是世俗文明，不是宗教文明，具有包容性。中國的制度無法變成西方制度，但並不排除西方價值，只是實現方式不同。 中美雙方的體制誰也取代不了誰，都是自己文明的產物，以後的世界將是「和平共存」，不可能只有一種制度。

鄭永年還指出，美國是「使命感」很強的國家，華盛頓希望可以改變中國。當看到中國和自己相向而行，就會慷慨提供幫助；一旦發現中國背道而馳，就想要圍堵、打擊對方。但中國是以自身文明為基礎的國家，不可能完全按照美國模式發展。中國的政治和經濟是有機的統一，不會產生和西方一樣的政治和經濟。

香港亞洲時報網站刊文稱，隨着美國和中國之間的貿易爭端加劇，美國已經輸掉了首次決定性交戰。華盛頓沒有恢復美國生產關鍵技術的任何計劃，也沒有把資源投入研發以使美國能夠在某些關鍵技術上抗衡中國的優勢的任何計劃。

韓國《中央日報》9月4日報道稱，中美貿易戰其實是第四次產業革命的技術戰，中國有更大的發展潛力，未必會輸給現在優勢明顯的美國。

日本共同社9月12日報道，2月至3月，英國劍橋大學等針對日本在內的23個國家實施有關中美兩國政治影響力的輿論調查。調查結果顯示，預測20年後「中國會超越美國」的意見在大多數國家佔優。